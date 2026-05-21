Els hotels de BCN programen 120 activitats a les seves terrasses
Un total de 58 establiments proposen, a partir del 29 de maig, plans musicals, gastronòmics, esportius i familiars amb vistes panoràmiques.
Patricia Castán
Els barcelonins han perdut fa anys la por d’endinsar-se als hotels per disfrutar de les seves terrasses, que especialment entre primavera i tardor funcionen com a autèntics oasis per relaxar-se des de dalt dels terrats o en jardins gairebé secrets. Però la Setmana de les Terrasses dels hotels de Barcelona continua sent un detonant per descobrir nous espais, animats per les 120 activitats gratuïtes que en aquesta edició oferiran els 58 establiments participants, a partir del 29 de maig.
N’hi diuen setmana perquè va néixer com a tal, però el seu èxit porta a desplegar les iniciatives ciutadanes al llarg de 10 dies continuats. En aquesta 15a edició, fins al 7 de juny, arreu de la ciutat.
L’aposta del Gremi d’Hotels de Barcelona, amb col·laboració de l’Ajuntament i patrocinadors, torna a conjugar propostes culturals, esportives, musicals i d’oci, amb l’escenari únic de diferents panoràmiques de Barcelona. Molts hotels són fidels a la cita anual, i alguns només deixen de participar-hi puntualment, si es troben en obres de reforma o conjunturalment tenen una gran ocupació. Però és habitual també que s’hi incorporin nous establiments, com passa amb l’SLS Barcelona, obert l’estiu passat a la frontera amb Sant Adrià, just davant del Port Fòrum, que ofereix una nova visió del litoral. Les activitats són majoritàriament per a tots els públics i obertes a la ciutadania, en alguns casos prèvia inscripció. Tan sols s’abonen possibles consumicions en el marc d’algunes de tipus cultural o d’actuacions.
Ampli espectre
Els 120 plans són d’ampli espectre, i en alguns casos molt sol·licitats. Per exemple, vinculats a l’esport i benestar, com la sempre freqüentada exhibició de natació sincronitzada amb vista al Gòtic (Ohla! Barcelona) o un taller de meditació activa amb mantres i pranaiama (Arya Stadium by Madanis). La gastronomia i els vins són algunes de les assignatures que més triomfen; alguns exemples són el taller de spritz amb vi El Perro Verde (The Barcelona Edition) o el tast de formatges artesans (Alexandra Barcelona Hotel, Curio Collection by Hilton). L’oferta musical compta amb Ritmes de Montjuïc (Hotel Miramar Barcelona) o rumba catalana amb arrels de Gràcia (Oasis), entre d’altres. També hi ha programa per a les famílies i moltes altres opcions inclassificables i originals, com el taller de cal·ligrafia sumi-e (H10 Art Gallery).
