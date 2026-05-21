Una experta revela l’esmorzar mediterrani més saludable: «És adequat per a tota mena de persones»

Aquest esmorzar combina els hidrats de carboni del pa integral, les proteïnes del formatge fresc, la fibra i els antioxidants de les figues, i els greixos saludables de les nous

Torrada acompanyada de formatge fresc, figues i nous

Xavi Espinosa

L’esmorzar és un dels àpats més importants del dia, tot i que molta gent no s’ho pren prou seriosament. El motiu principal és que trenca el dejuni nocturn, cosa que proporciona l’energia i els nutrients necessaris per afrontar la jornada, activar el metabolisme i millorar el rendiment, tant físic com mental. Tanmateix, sempre hi ha el dubte sobre què cal esmorzar.

Ana Laja, nutricionista i experta en benestar, va compartir recentment una proposta d’esmorzar saludable que, segons explica, combina nutrients essencials i sabors naturals per començar el dia de manera adequada.

L’opció recomanada consisteix en una torrada amb formatge fresc, figues i nous. El pa torrat aporta hidrats de carboni, que serveixen com a principal font d’energia. Els especialistes aconsellen triar pa integral o artesanal, ja que les varietats industrials elaborades amb farines refinades solen digerir-se més ràpidament i poden provocar pujades brusques de glucosa.

El formatge fresc compleix una funció important dins d’aquest esmorzar, perquè aporta proteïnes i calci. Aquests nutrients ajuden a enfortir músculs i ossos, a més d’oferir una sensació de sacietat més prolongada. Com que es tracta d’un formatge menys curat, també resulta més lleuger i fàcil de digerir.

D’altra banda, les figues hi afegeixen fibra, antioxidants i minerals com el potassi. A més de les seves propietats nutricionals, aporten una dolçor natural que permet reduir el consum de productes ensucrats a l’esmorzar, una pràctica molt habitual en molts hàbits alimentaris actuals.

La importància de les nous

Les nous completen aquesta combinació gràcies al seu contingut en greixos saludables, especialment omega-3, així com petites quantitats de proteïna vegetal. Aquest aliment contribueix a mantenir l’energia i ajuda a controlar la gana durant més temps.

No obstant això, els beneficis d’un esmorzar equilibrat només es mantenen si van acompanyats d’un estil de vida saludable. Mantenir una activitat física freqüent i reduir el consum d’ultraprocessats rics en sucres, greixos saturats i sodi és fonamental per cuidar la salut de manera integral.

