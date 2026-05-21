Fiscal experta a investigar crims sense cadàver
En el seu historial figuren condemnes per l’assassinat de dos policies
J. G. Albalat
Teresa Yoldi és la fiscal que intervé en la causa en què s’investiga Jonathan Andic per la mort del seu pare. No només és la coordinadora de la zona de Martorell, localitat on està ubicat el jutjat instructor, sinó també una experta en jurat que ha aconseguit importants i difícils condemnes per crims, tres d’aquestes, fins i tot, sense que aparegués el cadàver. Perfeccionista, molt exigent, astuta i resolutiva, no és el primer cop que s’enfronta a assumptes complexos i mediàtics, tot i que no li agrada veure’s en imatges. En el seu historial figura la condemna a 93 anys i 11 mesos de presó a Pedro Jiménez per l’assassinat de dos policies i la violació d’una a l’Hospitalet de Llobregat el 2004.
La fiscal del cas Andic va aprovar les oposicions el 1998 i un any després, el 1999, va jurar el càrrec com a fiscal. La seva primera destinació va ser Sabadell, però també va passar per Esplugues i l’Hospitalet de Llobregat, i va recalar, al final, a Barcelona ciutat, on va entrar al servei de jurat de la fiscalia provincial. En total, ha celebrat un centenar de judicis amb jurat. La causa oberta contra Jonathan Andic per presumpte homicidi es tramitarà, en principi, per la llei de jurat pel tipus delictiu.
Qui la coneix, afirma que és perseverant, metòdica i ordenada, amb un sentit de la responsabilitat alt. Això no treu que fora del seu treball sigui una persona dinàmica, a qui li agrada viatjar, el cine negre, la música indi-pop, el rock i disfrutar amb els seus amics. Dimarts, quan va sortir dels jutjats de Martorell va parlar molt escaridament: "Ja he fet la meva feina". Després se’n va anar al gimnàs per descarregar la tensió. Diuen que escoltar música també la relaxa. A més, ha sigut condecorada pels Mossos i la Guàrdia Civil.
