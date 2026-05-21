Govern i sindicats no arriben a un acord i avui continuen negociant
La Ustec i la CGT presentaran una nova contraproposta en què demanaran incrementar els salaris. Plantegen que l’augment de 200 euros mensuals sigui ja el curs que ve.
Helena López
La reunió d’ahir entre els sindicats de professors i el Departament d’Educació va acabar gairebé a les nou del vespre sense acord, tot i que amb un acostament de posicions. Alguna cosa sí que van acordar: tornar a asseure’s aquesta tarda a les quatre i continuar negociant. La Ustec i la CGT presentaran una contraproposta per escrit en què demanaran incrementar els salaris –"amb els pressupostos de la Generalitat aprovats ja no hi ha excusa", insisteix la portaveu d’Ustec, Iolanda Segura–, proposta que la conselleria es va comprometre a estudiar.
Quant a la millora de l’escola inclusiva, la segona exigència dels sindicats per acostar posicions, el document amb què el departament es va asseure a la taula ahir recollia per a aquest curs 2026-2027 una aportació de personal de 2.405 efectius "articulada en tres blocs". L’àmbit central és el reforç de l’escola inclusiva i del "benestar als centres", que concentra el 56,05% del total de la dotació (1.348). El cost total d’aquesta aportació és de 93,6 milions d’euros i a la pràctica suposaria un docent més per centre. Els sindicats demanen elevar aquesta proposta fins a les 6.000 dotacions i saber exactament com es repartiran.
"Bon to"
Tot i que la consellera Esther Niubó va ser present durant tota la reunió –era el seu desig exprés fer-ho, per això es va convocar a la tarda– les valoracions sobre aquesta les va fer Ignasi Giménez, secretari de millora educativa del Departament d’Educació i FP, que va valorar el "bon to" dels sindicats i va confirmar que les "negociacions continuaran" aquest dijous i aquest divendres, "perquè queda camí". Giménez va recordar que la seva proposta implica l’acceleració de l’increment salarial, de quatre a tres anys, l’ampliació del complement de tutoria i la creació de dos nous complements, el de cotutories i el de centres de màxima complexitat.
Els sindicats demanen accelerar encara més l’increment –arribar als 200 euros del pacte ja el curs que ve– i que la millora salarial sigui per a tots els docents, desvinculant-la de càrrecs concrets (com tutories o cotutories). Iolanda Segura, portaveu d’Ustec, va avançar que la contraproposta recollirà un augment del salari lineal, "per a tots els treballadors, no només els complements". "No tenim pressa, no ens volem precipitar, la qüestió és poder treballar a fons cada punt", va dir.
Laura Gené, portaveu de CGT Ensenyament, va valorar la reunió com "un petit pas" i va destacar aconseguir avançar el calendari. Gené va reiterar que avui tornaran a parlar de sous, però no només. "Volem abordar també altres qüestions, com la internalització de les vetlladores ", va detallar fent una crida a la vaga d’aquest dijous a les Terres de l’Ebre i Tarragona i a la general prevista per al dia 27. "El nostre objectiu és arribar a un acord i parar les vagues, però som aquí, tornant a negociar, gràcies a les vagues", va recordar.
Tant Segura com Gené van emplaçar els docents a "seguir als carrers", ja que la mobilització "ha sigut el motor de l’avanç". Ahir es va viure una jornada de vaga dels professors de 0 a 3 anys, amb un seguiment del 23,03% sobre el total de la plantilla convocada, segons les xifres del departament, un seguiment molt alt tenint en compte la precarització del sector, ja que és l’etapa educativa més mal pagada amb diferència; d’aquí ve el ja cèlebre el 0-3 no pot més.
Sense mestres de secundària
Continuaran així negociant de moment avui i demà amb la intenció d’arribar a acords abans del 27 de maig, dia en què hi ha convocada la pròxima vaga general. Ho faran tots els sindicats excepte Professors de Secundària (Aspepc), que va rebutjar ja dimarts acudir a la taula sectorial amb la conselleria després de llegir la proposta que els va fer arribar el departament. En un comunicat, Aspepc va criticar que en el document no veia "una proposta amb prou pes" i va apostar per "no assistir a validar una taula de negociació que és una farsa que pretén consolidar l’acord de la vergonya que venen com a acord de país", van assenyalar exigint la dimissió, o al seu lloc la destitució, de la consellera d’Educació i FP, Esther Niubó.
