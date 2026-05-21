El jutge arxiva la causa contra l’empresa Tenneco per contaminació
J. G. Albalat
Barcelona
El Jutjat d’Instrucció número 3 de Badalona ha arxivat la investigació per un suposat excés de contaminació de substàncies potencialment cancerígenes que pesava sobre l’empresa Tenneco, instal·lada al polígon de Badalona Sud des de fa sis dècades i dedicada a la producció de components per a vehicles. El magistrat descarta que existeixi perill per a la salut o per al medi ambient, per la qual cosa tanca la causa. No obstant, el jutge remet un informe dels Mossos a Territori i a l’Ajuntament perquè valorin la possibilitat de multar la companyia per presumptes infraccions administratives.
