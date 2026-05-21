L'Ajuntament de Palma accelera la transformació de la ciutat: innovació, sostenibilitat i cultura, eixos del projecte
Amb l'objectiu d'impulsar la modernitat i la projecció internacional, l'alcalde Jaime Martínez Llabrés lidera una estratègia municipal basada en aquests tres àmbits d'actuació
Raúl Vázquez
La transformació de les grans ciutats ja no es mesura únicament per les seves infraestructures, sinó per la seva capacitat per a atreure talent, generar coneixement i millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. En aquest context, el projecte impulsat per l'alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, pretén situar a la ciutat en el llistat de grans urbs i territoris que lideren la revolució tecnològica i cultural del segle XXI.
El full de ruta marcat per l'Ajuntament de Palma des de l'inici de legislatura comença a materialitzar-se amb el Palma Culture & Innovation Bay, un projecte que pretén transformar el barri de Nou Llevant, el front marítim i el port en un pol d'atracció de talent, innovació, sostenibilitat i cultura en totes les seves variants.
Palma Culture & Innovation Bay, el gran motor del canvi
La iniciativa de l'equip de govern implica a tot un conjunt de sectors econòmics que representen la pràctica totalitat del teixit productiu de Palma i de les illes Balears: innovació tecnològica i industrial, turisme plantejat des de l'òptica de la innovació, transició energètica, aposta per l'eficiència i energies renovables, indústries culturals, esport, formació nàutica i recerca en el context del medi marí.
L'objectiu és convertir Palma en un espai capaç de generar oportunitats vinculades a l'economia del coneixement i atreure perfils professionals altament qualificats. Una aposta alineada amb les dinàmiques internacionals que estan redefinint les grans ciutats europees.
Innovació i sostenibilitat
Entre les actuacions previstes en l'àmbit de la innovació destaquen la creació d'un Hub Digital especialitzat en indústria audiovisual, un taller Fab-Lab per a projectes tecnològics i creatius, un nou Recinte Firal i una seu complementària de la Universitat de les Illes Balears i la Residència Talent, impulsada també per la pròpia Universitat i dirigida a investigadors. Així mateix, el projecte contempla la modernització de serveis públics essencials, com les noves dependències de la Policia Local i el Parc de Bombers. En paral·lel, el Palau de Congressos de Palma reforçarà el seu paper com a centre de referència internacional i infraestructura estratègica per a congressos, esdeveniments i trobades professionals.
En el marc de la sostenibilitat, destaca la creació del nou Parc Verd de Llevant, la construcció de tancs de tempestes i la renaturalització d'espais urbans com el Parc Krekovic. A més, el consistori també treballa en la integració del Bosc Metropolità, la rehabilitació dels molins d’en Garleta i Son Parera, la remodelació del Passeig Marítim i la instal·lació de diverses infraestructures fotovoltaiques per part de l'empresa municipal d'Emaya. Tot això, com a estratègia destinada a augmentar les zones verdes, millorar la resiliència climàtica i recuperar espais per als ciutadans.
Recuperar la façana marítima per a la ciutat
Un dels objectius més importants del projecte és la municipalització de la façana marítima de Palma, gràcies a l'adquisició de l'edifici Gesa i les seves parcel·les confrontants. Aquest espai, que ja és propietat de tots els palmesans, serà la seu del Palma Culture & Innovation Bay, un espai de referència per a la ciutat.
Les iniciatives culturals es complementen amb altres iniciatives com el Baluard del Príncep, Ca Ribas, el Centre Cultural Krekovic o la futuraCaixa de Música, que serà seu de l'Orquestra Simfònica dels Illes Balears, a més del Parc de la Música.
Economia blava i mobilitat sostenible
La transformació urbana també té en compte la mar i el posicionament de Palma en economia blava. El projecte pretén desenvolupar diverses actuacions vinculades a la innovació nàutica, la recerca oceanogràfica i la formació especialitzada. Exemple d'això és la incorporació de noves tecnologies a l'entorn de les platges per a millorar la gestió de la informació que reben els usuaris, així com el desenvolupament d'un Institut Oceanogràfic, la posada en marxa d'un centre de formació professional nàutic-pesquer, la creació d'una escola de vela i la disposició d'espais per a l'impuls de projectes en matèria d'innovació nàutica.
En la mateixa línia, l'empresa Emaya està invertint en la millora de la gestió eficient, sostenible i resilient del Cicle Urbà d'Aigua a Palma, a través del projecte Digital Aigua. Aquest projecte no sols beneficiarà a la ciutat, sinó que també impulsarà la cooperació territorial amb altres municipis de Mallorca. Per a això, s'han establert tres línies d'actuació: creació d'una xarxa d'aigua potable intel·ligent, creació d'una xarxa de sanejament intel·ligent i creació d'un model territorial sostenible.
En mobilitat, el projecte ECO/EMT planteja l'electrificació progressiva de la flota de transport públic i la construcció d'un nou i modern Centre d'Operacions ECO/EMT. L'objectiu és aconseguir una flota completament elèctrica i de zero emissions abans de 2030. A aquesta estratègia se sumen la futura línia ferroviària Palma-Llucmajor impulsada pel Govern, l'ampliació de la xarxa BiciPalma i la incorporació de vehicles elèctrics per part d'Emaya.
Una visió de ciutat a llarg termini
Més enllà de les actuacions concretes, el projecte liderat per Jaime Martínez Llabrés planteja una visió de ciutat construïda sobre la col·laboració entre institucions, universitat, teixit empresarial i ciutadania.
Palma busca consolidar-se com un referent mediterrani capaç de combinar competitivitat econòmica, innovació tecnològica, identitat cultural i sostenibilitat urbana. Un model que pretén respondre als reptes del futur i situar a la capital balear com una ciutat referent a escala internacional en matèria de transformació tecnològica i cultural.
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat ahir a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron
- Roben una quinzena de mòbils durant un festival a Cassà de la Selva