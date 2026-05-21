"El mateix cada any"
Els alumnes troben a faltar aules més participatives i pràctiques, i critiquen els professors que es limiten a recitar curs rere curs el mateix contingut. "Per llegir un PowerPoint de fa 20 anys puc fer-ho a casa", afirma un estudiant de quart curs de periodisme.
JORDI PUIG
Els estudiants assenyalen que l’excés de teoria i la falta de dinamisme de les classes actuen com a factor dissuasori per acudir a la universitat. Així, el Francesc, estudiant de 4t de Periodisme a la UAB, explica que cada setmana hi sol faltar un dia o dos, depenent de les assignatures. "Treballo cada tarda i necessito els matins lliures per estudiar o avançar feines", afirma. No obstant, també apunta que algunes classes i materials didàctics del professorat tenen molt marge de millora: "Per llegir un PowerPoint de fa 20 anys puc fer-ho a casa". Sol recolzar-se en apunts online d’altres alumnes en plataformes com Wuolah o Studocu, i a més s’alterna amb altres companys per assistir a classe.
La Natalia, alumna d’Economia a la UAB, justifica el seu absentisme en el fet que les classes li semblen repetitives i pot accedir als materials des del campus virtual. També completa els apunts amb el que altres alumnes pengen en webs, de vegades "idèntics" als de cursos anteriors. "Als seminaris sempre hi vaig perquè són clau per entendre bé les fórmules que després s’han d’aplicar als exercicis de càlcul en els exàmens", explica. Assegura que el seu absentisme no és sinònim de desinterès acadèmic. L’estudiant afirma que, amb un "enfocament més pràctic", "no faltaria mai".
Un altre alumne que sol faltar a classe és el Daniel, que estudia Relacions Laborals a la UAB. En el seu cas, no obstant, apunta que la majoria de dies que no acudeix a la universitat és pel "pèssim servei" de Rodalies. "El camí d’anada i tornada de vegades dura més que les classes", critica. Davant aquesta situació, el seu grup d’amics s’organitzen per repartir-se les classes a les quals va cada un. "Algú treballa, d’altres vivim lluny, es tracta d’una alternativa per ajudar-nos entre nosaltres", argumenta el Daniel. A més de recórrer a apunts d’altres persones, el jove comenta que de vegades complementa o "resumeix" els continguts amb eines d’intel·ligència artificial.
Valentí cursa Comunicació Audiovisual a la UAB. "Prioritzo pel meu compte diversos projectes per sortir de la universitat ja amb una carrera professional treballada", explica. El jove relata que les pràctiques del carnet de cotxe i l’ajuda que ha d’oferir en el seu negoci familiar també "li treuen moltes hores". Malgrat això, hi ha assignatures que sí que el motiven: "Hi ha algun professor que imparteix classes molt interessants i miro de no perdre-me’n cap".
Acadèmies
Malgrat la tendència a l’absentisme, també hi ha estudiants que assisteixen a classe. El Jaume, estudiant de 4t d’Enginyeria de l’Energia a la UPC, afirma que acudeix a classe perquè ho considera útil. Un cas a priori paradoxal que exposa el Jaume és que sap de diversos companys que substitueixen les classes presencials a la universitat per acadèmies centrades a aprovar els exàmens. L’estudiant considera que la monotonia de classes en les quals el docent "es limita a llegir diapositives" acaba sent una "experiència farragosa".
Una altra causa de l’absentisme, segons explica el Jaume, són els "horaris caòtics" que solen tenir els matriculats en enginyeries. De fet, els estudiants tenen clares algunes receptes contra l’absentisme universitari. Per a l’Antoni, estudiant de 2n en el grau de Mestre d’Educació Primària a la UB, una de les claus és impulsar un tipus d’"innovació en la qual l’alumne és el centre d’atenció i no el docent". Ell, per cert, només detecta el reciclatge d’apunts en una de les cinc assignatures que cursa.
