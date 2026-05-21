Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim masclista Figueresvídeo crim masclista Figueresmultireincidents Gironacàsting Enredados GironaJonathan Andiccoloms morts GironaGirona FC
instagramlinkedin

Idioma

Tarragona ampliarà la campanya per impulsar el català als comerços a 200 establiments de Ponent aquesta tardor

La iniciativa municipal s’estendrà a partir del setembre a Torreforta i Bonavista i se centrarà en negocis de restauració i hostaleria

Només un de cada tres comerços de Tarragona utilitza el català per a dirigir-se als clients

Més de 50 restaurants de Tarragona volen millorar el coneixement del català per a atendre els seus clients

Tarragona exigirà el català en la retolació de nous comerços i estudia ajudes econòmiques

Terrasses a la plaça de la Font de Tarragona.

Terrasses a la plaça de la Font de Tarragona. / Mar Rovira / ACN

Jan Magarolas

Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona iniciarà a la tardor la segona fase de la campanya 'Comerços aprenents, parlem-nos en català', amb la que vol arribar a 200 establiments dels barris de Ponent, concretament de Torreforta i de Bonavista. Es tracta de la mateixa campanya començada l'abril de 2025 als barris del centre de la ciutat i que va arribar a 56 establiments (el 28% del total dels visitats). Precisament en aquests últims és on ara es començarà la segona part de les accions, amb el repartiment de material amb consells per aplicar l'idioma i els recursos disponibles.

Segons han anunciat avui la consellera de Cultura, Sandra Ramos, i la consellera de Comerç de Tarragona, Montse Adan, la campanya s'estendrà, al setembre, a 200 comerços de Ponent de Tarragona. Aquests establiments, majoritàriament de restauració i hostaleria, seran escollits en funció del material i de les prestacions que ofereixen en català, i de si no presten atenció al client en català. De tots els negocis que es visitin, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL), des de l'Ajuntament ja avisen que alguns optaran per unes ajudes i d'altres és possible que les rebutgin.

En la primera fase de la campanya, que es va iniciar a l'abril de l'any passat, i amb una formació que es va allargar des del juliol al desembre, hi van participar 56 establiments del Serrallo, la Part Alta i l'entorn de les Rambles. Alguns van escollir la formació del personal per aprendre l'idioma, d'altres van optar per les ajudes de l'administració per rotular i oferir el material informatiu en català. Tot plegat, segons han recordat les conselleres Ramos i Adan, parteix de la diagnosi de 2023 en què es va identificar que la situació del català als comerços de Tarragona havia retrocedit els últims anys.

Precisament en aquests comerços d'hostaleria i restauració de la primera fase ara s'iniciarà el repartiment de materials, com cartelleria, tríptics informatius, posa-gots i estovalles de paper, amb consells i continguts en català, per tal que siguin utilitzats amb els clients, així com recursos disponibles. L'acció va dirigida als propietaris i responsables dels comerços així com a enginyers, col·legis professionals i gestories que tenen un paper clau a l'hora d'assegurar el compliment de les lleis catalanes de política lingüística.

Notícies relacionades i més

Durant la presentació de les noves accions, realitzada al Mercat Central de Tarragona, Ramos ha explicat que a l'Ajuntament "preocupa molt l'ús del català, que no ho fa de manera paral·lela a com ho fa la població" i ha assenyalat "la voluntat de promoure l'ús pràctic de l'idioma a tots els àmbits de les nostres vides". Per la seva banda, Adan ha reivindicat el comerç de proximitat com a part de la "identitat de la ciutat" i ha assegurat que "no s'entendria que no ens poguessin entendre i atendre en català".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
  2. Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
  3. «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
  4. El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
  5. El crim masclista de Figueres eleva a tres els feminicidis a Catalunya aquest 2026
  6. El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima
  7. Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
  8. Carta d'una lectora: 'Probablement, el pitjor que ha passat mai a Girona en matèria de gestió municipal

Albert Carbó: el peraladenc que hi ha darrere l'èxit de l'Aston Villa a l'Europa League

Albert Carbó: el peraladenc que hi ha darrere l'èxit de l'Aston Villa a l'Europa League

Cinc ferits en un xoc frontal entre una furgoneta i un cotxe a l’N-260 a Ordis

Cinc ferits en un xoc frontal entre una furgoneta i un cotxe a l’N-260 a Ordis

Tarragona ampliarà la campanya per impulsar el català als comerços a 200 establiments de Ponent aquesta tardor

Tarragona ampliarà la campanya per impulsar el català als comerços a 200 establiments de Ponent aquesta tardor

Un xoc frontal entre dues furgonetes talla la variant de Girona

Un xoc frontal entre dues furgonetes talla la variant de Girona

Junts de Sant Feliu reclama que l’Ajuntament es personi per l’apunyalament de Sant Domènec, però el govern ho descarta

Junts de Sant Feliu reclama que l’Ajuntament es personi per l’apunyalament de Sant Domènec, però el govern ho descarta

Les famílies de persones amb discapacitat reclamen mantenir el servei de transport als centres ocupacionals: "Si no s'hauran de quedar a casa"

Les famílies de persones amb discapacitat reclamen mantenir el servei de transport als centres ocupacionals: "Si no s'hauran de quedar a casa"

La Fundació Maria Rosa Sans obre una nova convocatòria de beques universitàries per a joves de la Garrotxa

La Fundació Maria Rosa Sans obre una nova convocatòria de beques universitàries per a joves de la Garrotxa

Cinc alumnes d’Emergències Sanitàries auxilien un ciclista ferit en un accident de trànsit a Salt

Cinc alumnes d’Emergències Sanitàries auxilien un ciclista ferit en un accident de trànsit a Salt
Tracking Pixel Contents