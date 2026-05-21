Idioma
Tarragona ampliarà la campanya per impulsar el català als comerços a 200 establiments de Ponent aquesta tardor
La iniciativa municipal s’estendrà a partir del setembre a Torreforta i Bonavista i se centrarà en negocis de restauració i hostaleria
Només un de cada tres comerços de Tarragona utilitza el català per a dirigir-se als clients
Més de 50 restaurants de Tarragona volen millorar el coneixement del català per a atendre els seus clients
Tarragona exigirà el català en la retolació de nous comerços i estudia ajudes econòmiques
Jan Magarolas
L'Ajuntament de Tarragona iniciarà a la tardor la segona fase de la campanya 'Comerços aprenents, parlem-nos en català', amb la que vol arribar a 200 establiments dels barris de Ponent, concretament de Torreforta i de Bonavista. Es tracta de la mateixa campanya començada l'abril de 2025 als barris del centre de la ciutat i que va arribar a 56 establiments (el 28% del total dels visitats). Precisament en aquests últims és on ara es començarà la segona part de les accions, amb el repartiment de material amb consells per aplicar l'idioma i els recursos disponibles.
Segons han anunciat avui la consellera de Cultura, Sandra Ramos, i la consellera de Comerç de Tarragona, Montse Adan, la campanya s'estendrà, al setembre, a 200 comerços de Ponent de Tarragona. Aquests establiments, majoritàriament de restauració i hostaleria, seran escollits en funció del material i de les prestacions que ofereixen en català, i de si no presten atenció al client en català. De tots els negocis que es visitin, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL), des de l'Ajuntament ja avisen que alguns optaran per unes ajudes i d'altres és possible que les rebutgin.
En la primera fase de la campanya, que es va iniciar a l'abril de l'any passat, i amb una formació que es va allargar des del juliol al desembre, hi van participar 56 establiments del Serrallo, la Part Alta i l'entorn de les Rambles. Alguns van escollir la formació del personal per aprendre l'idioma, d'altres van optar per les ajudes de l'administració per rotular i oferir el material informatiu en català. Tot plegat, segons han recordat les conselleres Ramos i Adan, parteix de la diagnosi de 2023 en què es va identificar que la situació del català als comerços de Tarragona havia retrocedit els últims anys.
Precisament en aquests comerços d'hostaleria i restauració de la primera fase ara s'iniciarà el repartiment de materials, com cartelleria, tríptics informatius, posa-gots i estovalles de paper, amb consells i continguts en català, per tal que siguin utilitzats amb els clients, així com recursos disponibles. L'acció va dirigida als propietaris i responsables dels comerços així com a enginyers, col·legis professionals i gestories que tenen un paper clau a l'hora d'assegurar el compliment de les lleis catalanes de política lingüística.
Durant la presentació de les noves accions, realitzada al Mercat Central de Tarragona, Ramos ha explicat que a l'Ajuntament "preocupa molt l'ús del català, que no ho fa de manera paral·lela a com ho fa la població" i ha assenyalat "la voluntat de promoure l'ús pràctic de l'idioma a tots els àmbits de les nostres vides". Per la seva banda, Adan ha reivindicat el comerç de proximitat com a part de la "identitat de la ciutat" i ha assegurat que "no s'entendria que no ens poguessin entendre i atendre en català".
Subscriu-te per seguir llegint
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- El crim masclista de Figueres eleva a tres els feminicidis a Catalunya aquest 2026
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- Carta d'una lectora: 'Probablement, el pitjor que ha passat mai a Girona en matèria de gestió municipal