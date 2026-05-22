Ciència i cultura
Barcelona, la Generalitat i l’Estat s’alien per destinar 433 milions al futur pol científic de la Ciutadella
Les tres administracions segellen una aliança amb quatre universitats i organismes científics per assegurar els fons per finançar les construccions després de patir retards i que estiguin completes cap a finals del 2030
Barcelona estrenarà el 2028 un centre d’investigació sobre medicina de precisió a la Ciutadella
Jordi Ribalaygue
La creació d’un pol científic i d’innovació al voltant de la Ciutadella mobilitza 433,4 milions d’euros repartits pràcticament a terços entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, que es marquen l’objectiu que els projectes amb què el complex s’articulin ara per ara es culminin el 2030. L’operació uneix les tres administracions amb quatre universitats (les de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra i Politècnica de Catalunya), i diversos organismes científics.
Aquest divendres han escenificat l’aliança constituint la comissió encarregada del futur pol del campus de la Ciutadella del Coneixement, que agrupa projectes científics, divulgatius, culturals i patrimonials al voltant del parc monumental. Sota la mateixa denominació conviuen el complex científic anunciat el 2024 a l’antic Mercat del Peix, la primera etapa de l’àmplia reforma del Zoo per reinterpretar-lo com un espai centrat en la conservació d’espècies, la rehabilitació ja en marxa dels edificis de la Ciutadella que es van alçar com a temples del coneixement al segle XIX i la llargament esperada Biblioteca de l’Estat.
«Són milions que ens agrada invertir, perquè van directes a l’estudi de la ciència, a divulgar-la i millorar el planeta», ha observat l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha recalcat el «paper fonamental» de la innovació per a la ciutat, Catalunya i Espanya. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha lloat que Barcelona «ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no només es construeixen amb infraestructures, sinó també amb ciència i cultura, és una estratègia profundament intel·ligent». La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha completat definint el pla com una «aposta de país».
La peça que capta més inversió és el complex d’investigació que s’assenta als terrenys del desaparegut Mercat del Peix, que acapara 171,6 milions d’euros d’inversió, gairebé un 40% del pressupost de totes les transformacions entorn de la Ciutadella. Estarà format per tres edificis que sumaran 45.000 metres quadrats i aspira a donar empara a uns 2.000 científics, que han de traslladar-se cap a finals del 2028 si el calendari no pateix més variacions. Una part d’ells es traslladen d’instal·lacions de la Universitat de Barcelona, que quedaran lliures per a altres usos.
El projecte del Mercat del Peix es va presentar el 2024. Llavors, es va estimar que es pogués inaugurar el 2026. No obstant, els pronòstics s’han retardat a causa de la incapacitat d’aprovar pressupostos en les institucions implicades en els últims anys, segons apunten fonts municipals. Les obres del Parc d’Investigació Biomèdica van començar el mes passat. És l’equipament més ampli del conjunt, amb capacitat per a 1.700 científics de 70 països i al qual es destinen 104 milions d’euros. La construcció dels altres dos immobles del centre, l’Institut de Biologia Evolutiva (amb un cost de 18,3 milions) i l’Àgora BCN per al Benestar de la Societat (BASW, pressupostat en 21,3 milions) s’espera que s’iniciï divendres vinent.
Biblioteca de l’Estat
El polígon d’innovació de la Ciutadella es completarà amb la construcció d’un centre de biociències del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Completarà el campus de la UPF, emplaçat davant el parc, i l’Estat preveu desemborsar 63 milions d’euros perquè concentri els equips de biomedicina del CSIC a Catalunya, que agrupa uns 300 científics i 40 grups d’investigació. S’espera que el nou edifici comenci a aixecar-se el desembre del 2027 i estigui llest el 2030.
El Govern central també assumeix la factura total de 82 milions de la futura biblioteca de l’estat, amb 600.000 volums de fons al costat de l’estació de França i que es planifica des de principis de segle. «Se saldarà un deute», ha reconegut Urtasun. Els primers treballs van començar el novembre passat i han de durar fins a finals del 2030.
Un altre focus de la Ciutadella del Coneixement és la mutació del Zoo. El canvi de pell d’un canvi que es concep integral i que encara ha d’acabar de concretar-se en bona mesura està començant amb una despesa de 60 milions d’euros, a càrrec de l’ajuntament i l’empresa municipal BSM. La primera fase ha arrencat al començar a obrir-se el futur accés del carrer Wellington que travessarà la instal·lació i el parc. L’altre peu d’aquest avançament del futur zoològic és la construcció del Bioscope, l’edifici dedicat a la divulgació de la conservació d’espècies. Es calcula que comenci a edificar-se el pròxim novembre i estigui acabat el desembre del 2030.
En paral·lel, el consistori està posant al dia els edificis històrics de la Ciutadella, herència de la conversió del vell recinte militar al parc que va allotjar l’Exposició Universal de 1888 i centres consagrats a les ciències naturals. «Posem la memòria del llegat científic que hem rebut, posant-lo a disposició de la ciutadania i recuperant aquella esplendor per convertir-lo en una de les noves centralitats de la Barcelona del 2035, que ja camina, es transforma i dona resultats», ha enaltit Collboni.
El castell dels Tres Dragons, seu del museu de ciències naturals, absorbeix 45 milions. Inclouen vuit milions per reformar la façana, en marxa des de fa una mica més d’un any i que conclouran el març del 2027. Amb els altres 37 milions, es remodelarà l’interior, per a la qual cosa s’està definint un pla. L’Hivernacle ja es va rehabilitar per 2,5 milions i es reserven 1,7 milions perquè l’Umbracle s’acabi de condicionar el 2027. Al seu torn, es preveuen 7,65 milions per concloure la renovació del Centre Martorell d’Exposicions, iniciada el 2021 i que s’ha de tancar amb obres en una de les façanes entre el pròxim octubre i gener del 2027.
