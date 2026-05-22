Confirmat: la UE canvia les normes i cap cotxe no es podrà matricular sense els nous sistemes de seguretat obligatoris a partir del juliol del 2026
Els vehicles nous hauran d’incorporar tecnologies capaces de detectar distraccions, registrar accidents i millorar la seguretat viària a tot Europa
Mariona Carol
La Unió Europea endurirà les exigències de seguretat per a tots els vehicles nous matriculats a Europa. A partir del 7 de juliol del 2026, cap cotxe no podrà sortir al mercat europeu si no incorpora una nova generació de sistemes obligatoris destinats a reduir accidents i reforçar la protecció de conductors i passatgers.
La mesura forma part del Reglament general de seguretat aprovat pel Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea, una normativa que busca avançar cap a l’objectiu d’assolir les anomenades «zero morts» a la carretera abans de l’any 2050.
Tot i que algunes d’aquestes tecnologies ja eren obligatòries des del 2024 per a determinats models homologats, la data del juliol del 2026 marcarà el canvi definitiu per a tots els vehicles nous matriculats a Europa.
Els cotxes hauran de detectar distraccions del conductor
Un dels canvis més importants afectarà directament la conducció diària. Tots els vehicles hauran d’incorporar un sistema avançat d’advertència de distraccions del conductor, conegut com a ADDW.
Segons recull la normativa europea, aquest sistema estarà dissenyat per ajudar el conductor a mantenir l’atenció a la carretera i emetre alertes quan detecti senyals de distracció o pèrdua de concentració.
Per fer-ho, els cotxes utilitzaran càmeres interiors, sensors i algoritmes intel·ligents capaços d’analitzar cap a on mira el conductor o quant de temps aparta la vista de la via. Si el sistema detecta una distracció prolongada, el vehicle activarà avisos acústics i visuals per advertir del perill.
La regulació europea també estableix límits relacionats amb la privacitat. Els fabricants no podran utilitzar reconeixement facial ni emmagatzemar dades personals de manera permanent.
Brussel·les vol reduir les morts a la carretera
La Unió Europea defensa aquestes mesures pel pes elevat que té l’error humà en els accidents de trànsit. Segons recorda el Parlament Europeu, prop del 95% dels sinistres es produeixen per distraccions, errors o fallades humanes al volant.
Les xifres continuen sent preocupants. Només el 2024 van morir prop de 19.800 persones a les carreteres europees i més de 100.000 van patir ferides greus.
Per això, Brussel·les manté activa la seva estratègia de seguretat viària denominada «Visió Zero», que té com a objectiu final eliminar les morts a la carretera abans del 2050 mitjançant la implantació progressiva de noves tecnologies d’assistència a la conducció.
La «caixa negra» serà obligatòria en tots els vehicles nous
Una altra de les grans novetats serà la implantació generalitzada del Registrador de Dades d’Incidències (EDR), conegut popularment com la «caixa negra» de l’automòbil.
Aquest dispositiu registrarà informació clau del vehicle abans, durant i després d’un accident. Entre els paràmetres que podrà emmagatzemar hi ha la velocitat, les frenades, la posició del volant, la inclinació del vehicle o l’activació de diferents sistemes de seguretat.
L’objectiu és facilitar la reconstrucció tècnica dels accidents i millorar les investigacions posteriors. La normativa insisteix que tota la informació haurà d’estar anonimitzada i protegida davant d’usos indeguts.
Els cotxes estaran preparats per instal·lar alcoholímetres
La nova regulació també obligarà els fabricants a incorporar una interfície compatible amb sistemes Alcolock, dispositius que impedeixen arrencar el vehicle si el conductor supera la taxa d’alcohol permesa.
Això no vol dir que tots els cotxes hagin de portar un alcoholímetre de sèrie, però sí que hauran de sortir de fàbrica preparats tècnicament per instal·lar-lo si cada país decideix exigir-lo en determinats casos.
Actualment, alguns estats europeus ja utilitzen aquests sistemes per a conductors reincidents o per a determinades flotes professionals.
Més sistemes de seguretat obligatoris
La normativa europea incorpora, a més, altres funcions de seguretat avançada que ja comencen a estendre’s en els vehicles més moderns.
Entre aquestes destaquen:
- L’assistent intel·ligent de velocitat.
- La frenada automàtica d’emergència.
- Els sistemes de manteniment de carril.
- La detecció de somnolència.
- El detector de marxa enrere.
- El control intel·ligent de la pressió dels pneumàtics.
El Parlament Europeu considera que la implantació massiva d’aquestes tecnologies permetrà evitar milers de morts i lesions greus durant les pròximes dècades.
Un canvi profund per a la indústria de l’automòbil
L’entrada en vigor d’aquesta normativa obligarà fabricants i marques a redissenyar bona part dels sistemes electrònics i assistents de conducció dels seus vehicles.
Brussel·les vol convertir aquests ajuts de seguretat en elements estàndard i deixar enrere el model en què només estaven disponibles com a extres opcionals reservats a cotxes de gamma alta.
Amb aquesta regulació, la Unió Europea accelera la seva aposta per vehicles cada vegada més automatitzats, connectats i capaços d’intervenir abans que es produeixi un accident.
