Acord entre Sindicats i Renfe

Desconvocades les vagues de Rodalies previstes per al 27 de maig i el 5 de juny

Els sindicats UGT i CCOO han arribat a un acord amb Renfe en la segona jornada de mediació liderada pel departament d’Empresa i Treball

CCOO i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny, dies de les aturades de professors

Usuaris de Rodalies esperen el tren a Mollet del Vallès. / ZOWY VOETEN

Pau Lizana Manuel

Barcelona

Les seccions ferroviàries dels sindicats CCOO i UGT han arribat aquest divendres a un acord amb Renfe i no convocaran finalment les vagues parcials previstes per al pròxim dimecres 27 de maig i divendres 5 de juny, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. Les aturades coincidien amb les jornades de protestes generals dels professors i amenaçaven de perjudicar greument la mobilitat a l’àrea de Barcelona. Els treballadors del sector reclamen més seguretat als seus trens i una estabilitat més gran del personal a Catalunya.

Segons denuncien els sindicats, Catalunya és la comunitat autònoma on es produeixen més actes vandàlics als trens i on elsempleats de Renfe reben més agressions. Per això, reclamen sobretot que es compti amb més interventors –el que coneixem com a ‘revisors’– per poder incrementar la vigilància sobre els trens.

Laporta: "Florentino utilitza Negreira com a cortina de fum perquè fa dos anys que no guanyen res"

Educació veu inassumible la proposta salarial dels sindicats i Ustec amenaça de portar la protesta a la visita del Papa

L'Institut de Llançà guanya el Gran Concurs del Formigó a Girona

El Hub Salut i Benestar de la Cambra de Girona viatja a Mèxic per buscar aliances empresarials

El Museu del Cinema participa a Lisboa en una trobada europea sobre museus i patrimoni cinematogràfic

Guardiola confirma que deixa el Manchester City després de 10 anys: «No em preguntin per què me'n vaig. Sé que és el meu moment. Res és etern»

Les rebaixes d'estiu 2026 ja tenen dates: quan comprar per trobar talles o els millors preus

La 3a Nit de la Comunicació de la Selva reivindica el paper del periodista davant l'impacte dels algoritmes i la intel·ligència artificial

