Un dispositiu permet que nens amb atròfia muscular espinal es posin drets
L’eina, desenvolupada per científics de Pequín, busca provocar un procés de ‘reaprenentatge’ als músculs debilitats per la malaltia.
Valentina Raffio
Un de cada entre 6.000 i 10.000 nadons al món neix amb atròfia muscular espinal, una malaltia rara que destrueix progressivament les neurones encarregades de controlar el moviment muscular i que, en alguns casos, fa que els nens mai puguin arribar a posar-se drets per si sols. A Espanya, es calcula que cada any neixen al voltant de 30 nadons amb aquesta patologia genètica, considerada una de les principals causes hereditàries de mortalitat infantil. Les opcions de tractament són limitades, sobretot per als casos més greus. Però ¿i si existís alguna cosa per ajudar aquests nens a tornar a caminar? Un equip internacional d’investigadors ha anunciat que ha desenvolupat un dispositiu robòtic ultralleuger adherit al genoll per accelerar la recuperació dels nens afectats per aquest mal. Les primeres proves amb aquest aparell mostren que, després de sis setmanes d’entrenament, tots els nens van poder aixecar-se sense ajuda. Fins i tot aquells que abans no podien fer-ho.
Menys mida i cost
El treball, publicat dimecres a la revista Nature, relata la creació d’un dispositiu pensat per entrenar activament el múscul i afavorir la recuperació neuromuscular. Segons expliquen els creadors d’aquest aparell, desenvolupat per la Universitat de Beihang, a diferència d’altres exoesquelets dissenyats per sostenir el pacient o ajudar-lo a caminar, aquest nou dispositiu ha sigut ideat per accelerar el procés de rehabilitació i assistir els pacients a fer exercicis bàsics per recuperar la funció muscular. L’objectiu, afirmen els experts, és emular el funcionament dels grans aparells utilitzats als centres de rehabilitació més sofisticats però amb una mida reduïda, menys cost i, sobretot, adaptat a l’anatomia dels nens afectats per aquesta malaltia.
El dispositiu ja ha sigut provat amb sis nens menors de 10 anys amb atròfia muscular espinal i que, abans d’iniciar aquest assaig, no es podien aixecar sense ajuda. Els científics van idear una rutina de rehabilitació en la qual s’utilitzava aquest dispositiu durant cinc dies setmanals durant sis setmanes i, després, se’n reduïa l’ús durant sis setmanes més fins a tornar a les rutines estàndard de fisioteràpia. Els creadors d’aquesta eina afirmen que tots els nens que van passar per aquesta teràpia van millorar la seva condició física. Tots van mostrar millores en la funció del genoll i en la funció dels quàdriceps. I tots van posar-se drets amb normalitat. També quan es deixava d’utilitzar aquest dispositiu. "A diferència dels dispositius que funcionen només quan els pacients els porten posats, aquest serveix per provocar un procés de "reaprenentatge" dels músculs debilitats per la malaltia", assenyalen els experts.
L’equip mèdic afirma que aquests resultats de les primeres proves amb aquest aparell resulten molt esperançadors. En aquest sentitk, els experts diuen que després de l’èxit d’aquestes proves s’iniciaran assajos clínics més amplis i s’elaboraran aparells millorats per treballar altres grups musculars.
