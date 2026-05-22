Els sindicats reclamen un augment salarial d’entre 478 i 544 euros al mes
La USTEC, l’ASPEPC i la CGT també exigeixen hores extres, nocturnitat i compensació horària per les colònies. La reunió d’ahir amb Educació va acabar sense acord, però es van emplaçar a continuar avui amb les negociacions.
Helena López
Tal com van acordar en la reunió de dimecres, els sindicats de la vaga van elaborar una contraproposta amb un nou "marc de negociació" que van entregar en la reunió d’ahir. Un document unitari (sense CCOO i la UGT) que posa com a condició per tornar a asseure’s a la taula que la conselleria accepti aquest nou "marc".
El primer punt de la proposta és la millora de les condicions laborals i retributives, que fixen en 478 euros al mes per al cos de mestres i 544 per a professors de secundària, a més d’una "clàusula de garantia salarial" que comprometi l’actualització salarial segons l’IPC i hores extres, nocturnitat i compensació horària per les colònies, així com la millora del complement dels coordinadors digitals. El departament va instar els sindicats a abordar la qüestió salarial avui al migdia.
"Si demà [és a dir, avui] no tractem la qüestió retributiva amb xifres, no seguirem aquí", va advertir la USTEC, sindicat majoritari. De fet, la CGT va abandonar la reunió –tot i que el sindicat està estudiant si hi torna demà– una hora després de començar perquè es parlava "només d’inclusiva", van afirmar, malgrat que la convocatòria era per abordar els sous. "El departament ha dit que havia d’estudiar més bé la proposta salarial, però considerem que a hores d’ara ja hauria d’estar més que analitzada". La USTEC, per la seva banda, va explicar que es va quedar fins al final de la cita per fer les seves "valoracions".
De fet, l’únic punt desenvolupat amb detall en aquest "marc unitari" és el salarial. Els altres dos –"ràtios i plantilles" i "currículums consensuats" – són molt més genèrics, amb demandes àmplies com ara "revisió de ràtios", sense més concreció. Així mateix, crida poderosament l’atenció que la paraula inclusiva –amb diferència, la més repetida pels docents durant totes les manifestacions d’aquests últims mesos– no apareix al document. No se’n fa cap menció.
El sindicat ASPEPC, el majoritari a secundària, s’ha mostrat sempre en contra del model d’escola inclusiva, que no dubtern a qualificar com una "estafa". En aquest sentit, dimecres la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva va denunciar públicament el que considera un discurs "falsari i malintencionat" per part del sindicat. Segons l’organització ciutadana –que compta amb el suport de l’aFFaC–, les declaracions de l’ASPEPC contra la presència d’alumnes amb discapacitat en aules ordinàries "fomenten l’odi i la discriminació envers aquest col·lectiu".
Tot i no esmentar la paraula inclusiva –les paraules importen, i a l’escola, més–, el segon punt de la contraproposta "unitària" recull "recursos i condicions del sistema: ràtios i plantilles" estables, i un augment de plantilles "que permeti assolir 6.400 noves dotacions". En l’última proposta del departament presentada a la taula d’ahir es parlava de 2.405 efectius (el 56,05% per reforçar l’escola inclusiva).
El mateix segon punt de la contraproposta acordada per la USTEC, l’ASPEPC i la CGT inclou la "revisió de ràtios" –sense més concreció– i fa referència a "cap tancament a la pública", a la reclassificació del personal d’atenció educativa (PAE) i a la internalització de recursos. Finalment, el tercer punt de la proposta (d’una sola pàgina) exigeix que els currículums siguin sempre negociats amb la part social –"també els seus canvis"–, que s’aturi la reforma del currículum de batxillerat –que es desfaci la fusió de les ciències– i que s’estableixi "una distribució horària de matèries consensuada", a més de "currículums estructurats i clars" i "la revisió d’aspectes del decret d’educació bàsica".
Escola inclusiva
Més enllà d’aquests tres punts de consens entre els tres sindicats de la vaga, la USTEC –el sindicat majoritari a l’escola pública– insisteix que continuen defensant el seu ambiciós pla de xoc per l’escola inclusiva, que, entre les 10 mesures que proposa, inclou assegurar figures de tècniques especialistes d’educació infantil a cada classe i tècniques d’integració social a cada centre, a més d’iniciar les aules d’acollida el 2026-2027 amb "mitja dotació" a partir de cinc alumnes i un suport intensiu a l’educació inclusiva a cada centre ordinari.
En la mateixa línia, malgrat que la paraula inclusiva no estigui recollida en el "marc unitari", la CGT Ensenyament reitera que dotar de més recursos l’escola inclusiva és una línia vermella perquè l’organització pugui firmar algun acord.
Subscriu-te per seguir llegint
- La combinació desitjada que salvaria el Girona i també l’Elx
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- Els Mossos investiguen una agressió sexual a una noia mentre corria per un camí de Fornells de la Selva
- El mapa més secret de Girona: aquests són els espais on alguns busquen cites sexuals a l’aire lliure
- Un xoc frontal entre dues furgonetes talla la variant de Girona
- Tiendas MGI obrirà a l'Espai Gironès la seva primera botiga a la província de Girona
- Dos ferits en un xoc múltiple a l'AP-7 a Sant Gregori
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»