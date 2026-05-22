Cas Mango
L’estratègia de la defensa exclusiva de Jonathan Andic: evitar el judici amb jurat a tota costa
Cristóbal Martell, advocat de l’acusat, s’ha envoltat d’un ampli equip de penalistes per rebatre els indicis recollits pels Mossos
Germán González
La defensa de Jonathan Andic, encapçalada per l’advocat penalista Cristóbal Martell, ha posat en marxa una extraordinària maquinària jurídica i pericial per desmuntar, un per un, els indicis que han acumulat els investigadors i que han fonamentat l’aut interlocutori amb què la jutgessa instructora el va acusar d’haver matat amb “premeditació” el seu pare, Isak Andic, fundador de Mango i, fins a la seva mort, l’home més ric de Catalunya. La preparació de la defensa, centrada en demostrar la innocència del seu client, aborda totes les fases del procediment, des de la instrucció judicial, que tot just acaba de començar, fins, si escau, un hipotètic judici amb jurat.
I aquí és on precisament l’equip legal de Cristóbal Martell, un dels penalistes més reputats i que més cobra a Barcelona, ha posat la línia vermella. Si la investigació conclou amb un aut tan demolidor com el de dimarts passat, el cas es jutjaria al Tribunal del Jurat de Barcelona. Això significa que la decisió sobre la seva culpabilitat o innocència quedarà en mans de nou persones anònimes, escollides per sorteig, que hauran vist la imatge de Jonathan emmanillat i conduït pels Mossos d’Esquadra, i hauran escoltat i llegit hores i hores d’informació, debats i teories de tota mena sobre la mort de l’empresari a Collbató després de caure d’un precipici de 120 metres.
Volatilitat del jurat
Els advocats penalistes saben que un jurat és imprevisible. De fet, l’exdiputat de CiU Oriol Pujol, fill de l’expresident Jordi Pujol, va pactar dos anys i mig de presó per cobrar comissions i utilitzar la seva influència política per afavorir empresaris a obtenir estacions d’ITV. Un altre cas paradigmàtic va ser el de Lluís Corominas —gendre dels joiers Tous i encarregat de la seva seguretat—, que va matar un dels assaltants al xalet familiar a Sant Fruitós de Bages el 2006. El 2011, un jurat va dictaminar que havia actuat en legítima defensa i el va absoldre, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar la sentència en considerar que es tractava d’un veredicte arbitrari. El procés va acabar el 2015 amb un acord judicial en què Corominas va reconèixer l’homicidi per imprudència greu professional i va ser condemnat a dos anys de presó, cosa que va evitar la repetició del judici amb tribunal popular.
Davant d’aquesta situació, l’equip d’advocats de Jonathan Andic treballa per evitar el judici i el primer pas és desactivar tots els indicis incriminatoris durant la fase d’instrucció. Per això, Martell s’ha envoltat d’un grup de penalistes experts en procediments judicials mediàtics als quals s’ha imposat una clàusula de confidencialitat. Un d’ells és l’advocat Sebastián de Juan, que es trobava dimarts passat als jutjats de Martorell i va ser dels primers que va assistir Jonathan quan va ser detingut.
Proves pericials amb tecnologia d’última generació
A aquest equip també s’hi suma l’agència de detectius Método 3, que s’encarregarà d’elaborar proves pericials que apuntalin la versió que defensa Jonathan: que la caiguda del seu pare va ser accidental. Per això utilitzarà tecnologia d’última generació com drons per examinar la zona de Collbató on es va produir l’incident, ara gairebé inaccessible després dels despreniments de roques i terra dels últims mesos.
Les 6 claus de la mort del fundador de Mango
Les 6 claus de la mort del fundador de Mango
Tanmateix, Martell, especialista en grans causes de delictes econòmics i que ha portat personalitats com Jordi Pujol, Dani Alves, Leo Messi o Josep Lluís Núñez, s’enfronta ara a un procediment totalment aliè a la seva experiència, com és el del jurat. Per aquest motiu necessita un advocat especialista en aquesta disciplina, ja que no és el mateix enfrontar-se a un tribunal professional, format per tres magistrats, que a un amb nou persones de carrer.
Fonts judicials expliquen a aquest diari que la manera d’adreçar-se a un tribunal popular, totalment aliè a la jerga legalista pròpia dels juristes, és fonamental per connectar amb el jurat i aconseguir un veredicte favorable. L’exposició raonada dels arguments d’acusació o defensa, la manera de fer preguntes als testimonis, de presentar les proves o de rebatre indicis no té res a veure amb un procediment habitual, ja que s’ha de fer amb molta més claredat.
En la mateixa línia s’ha de preparar la declaració dels processats per generar empatia en el jurat. A més d’aquestes singularitats, cal tenir en compte un factor afegit: qui eventualment podria asseure’s al banc dels acusats és el fill de l’home més ric de Catalunya, acusat d’haver matat el seu pare presumptament simulant un accident de muntanya.
Preparació del recurs
Aquest escenari hipotètic encara queda lluny. De moment, el Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell ha de continuar amb la investigació. Ara és el torn de la defensa, que demanarà la declaració de testimonis com els que es trobaven a la zona de Collbató el 14 de desembre de 2024, quan van passar els fets, amb l’objectiu que expliquin l’estat d’ànim de Jonathan just després de la caiguda del seu pare.
Els moviments immediats de la defensa passen per fer una prova pericial que contraresti l’empremta apareguda en el suposat punt de caiguda —i que segons els investigadors va ser preparada per simular un escenari d’accident— i per interrogar familiars d’Andic i personal de Mango que expliquin que la relació entre pare i fill era bona, en contra del que manté la jutgessa.
Més enllà d’això, el primer pas dels advocats serà recórrer l’aut en què es va deixar Jonathan en llibertat previ pagament d’un milió d’euros. En aquest sentit, es demanarà que se li retorni el passaport i que se li aixequi la prohibició de sortir del país, al·legant que des del primer moment ha col·laborat amb la justícia.
Audiència de Barcelona
En cas que la jutgessa de Martorell rebutgi aquest recurs, la defensa de Jonathan Andic podria presentar una altra al·legació davant l’Audiència de Barcelona perquè els magistrats revisin la correcció del procediment.
El més probable és que la defensa de Jonathan encara s’esperi uns mesos per demanar l’arxivament de la causa, un cop s’hagin fet les declaracions dels testimonis i dels pèrits. De moment, l’equip legal està examinant els atestats policials i l’informe forense que consten en les 1.400 pàgines del sumari.
