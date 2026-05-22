FGC adquireix 36 trens, la compra més important de la seva història
Les noves unitats, que es destinaran a la línia Llobregat-Anoia, costaran 437 milions. Tenen una capacitat màxima de 540 persones.
Meritxell M. Pauné
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha iniciat la tramitació de la compra més gran de la seva història, amb la publicació de la licitació per adquirir 36 noves unitats elèctriques, amb un pressupost base de 437 milions d'euros més IVA.
Tots es destinaran a la línia Llobregat-Anoia. La meitat serviran per substituir els que es van adquirir el 1999. En tres anys arribaran als 30 d'antiguitat, i hauran arribat al terme de la seva vida útil. L'altra meitat serviran per millorar les freqüències de passada i cobrir les necessitats de prolongació del servei entre plaça Espanya i Gràcia, actualment en obres i que es preveu que entri en servei d'aquí a quatre anys. El parc actual de la línia Llobregat-Anoia és de 42 trens fabricats per CAF, Alstom i Bombardier, amb una diferència de 10 anys entre si.
Vida útil superior
Segons els plecs tècnics i administratius, les 36 noves unitats de tren seran de la Sèrie 214, i s'estima que el seu cost serà de 12,14 milions per unitat. Cada tren haurà de comptar amb una capacitat mínima d'entre 470 i 540 persones, incloent 160 seients. La velocitat màxima de servei serà de 90 km/h, tot i que els trens podran en realitat arribar als 100 km/h. El disseny ha de garantir que tindran una vida útil d'almenys 40 anys. Seran trens de 85 metres de llarg, amb un 50% de pis baix a la zona de viatgers i quatre espais per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) a prop de les portes d'accés. Tindran una cabina de conducció a cada extrem per permetre la circulació en els dos sentits.
Les unitats estaran equipades amb una tecnologia d'"última milla" que els permeti circular en absència de tensió a la catenària entre dues estacions a una velocitat mínima de 20 km/h. Això permetrà que, en cas d'apagada, com l'ocorregut fa poc més d'un any, els trens no quedin encallats entre estacions, sinó que tinguin prou autonomia per seguir el seu recorregut i desembarcar els passatgers en un lloc segur. Així mateix, inclouran un sistema de videovigilància digital amb gravació en temps real i extracció remota, a més de detecció d'incendis i registrador jurídic (la caixa negra). A més de pantalles per informar el viatger i megafonia, els trens disposaran de wifi, 4G i 5G per a serveis a bord i comunicacions tren-terra.
L'entrega dels trens es preveu esglaonada: la primera unitat s'estrenarà en un termini de quatre anys des de la formalització de la compra. A partir de llavors, podran subministrar-se a poc a poc, a un ritme de dos trens mensuals. És per això que l'últim tren d'aquesta compra podria arribar set anys i mig després.
A més dels requisits tècnics, el contracte integra un sistema de penalitzacions per retards o fallades en la fiabilitat del material, una cosa important tenint en compte els incompliments que ha presentat l'última entrega d'Alstom per a Rodalies i la saturació que presenten també la resta de fabricants per l'acumulació actual de comandes.
Les condicions exigeixen que la producció sigui íntegra, sense divisió per lots, i prohibeixen la subcontractació de les fases principals de muntatge una vegada designada la fàbrica.
L'última compra de trens de FGC per als seus serveis tradicionals va ser el 2017, quan va equipar amb 15 noves unitats de la sèrie 115 la línia del Vallès, amb trens de l'empresa suïssa Stadler per un import de 120.395.000 euros. Actualitzats els trens més antics d'aquesta línia, faltava per renovar els de la línia Llobregat-Anoia. El procés haurà de continuar a mesura que les següents unitats més antigues culminin la seva vida útil.
FGC ha fet altres compres recentment per als serveis que està assumint, com els 10 trens destinats a l'R-Aeroport. Per a la línia Lleida-Terrassa posarà en marxa pròximament quatre nous trens adquirits a Stadler, que amb 439 places tindran més capacitat que els que circulen actualment. Stadler també s'encarrega de fabricar des de València els set tramvies del Tramcamp, el tramvia del Camp de Tarragona que operarà FGC, necessaris per a la primera fase que unirà Cambrils, Salou i Vila-Seca.
