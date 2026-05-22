Catalunya assignarà amb IA cicles alternatius per als alumnes d'FP que no hagin accedit a la plaça sol·licitada
Atès que el 30% dels alumnes marquen una o dues opcions, el sistema buscarà entre les vacants opcions que s’ajustin als seus interessos
El Departament amplia a gairebé 5.000 places l'oferta d'FP i duplica les de la família ferroviària
Catalunya formarà 1.000 professionals ferroviaris en tres anys per afrontar el traspàs de Rodalies
Barcelona estrenarà aquest setembre a Torre Baró el seu primer centre d'FP del sector ferroviari
Montse Baraza
A les portes de l’inici de la preinscripció per als graus mitjans i superiors de formació professional (del 26 de maig a l’1 de juny), la Conselleria d’Educació i FP ha presentat aquest divendres l’oferta per al curs 2026-2027. Ho ha fet a l’institut Miquel Biada de Mataró (Maresme), i no per casualitat. Aquest centre de referència en aquest àmbit estrenarà al setembre un grau de seguretat orientada al perfil professional d’àmbit ferroviari.
Una novetat que s’emmarca en el compromís del Govern de formar en els pròxims tres anys a mil professionals ferroviaris per afrontar el traspàs de Rodalies. A Barcelona, l’institut Pablo R. Picasso, al barri de Torre Baró, serà el primer de la ciutat que també incorpora dos nous cicles de grau mitjà de la família ferroviària: un de Manteniment de Material Rodante Ferroviari i un altre de Gestió Administrativa orientada al sector del transport ferroviari. Fins ara a Catalunya s’imparteix només un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) de Manteniment de Material Rodante Ferroviari a l’institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú (Garraf).
Més oferta i professorat
De fet, Catalunya gairebé duplicarà l’oferta de places en l’àmbit ferroviari: aquest curs vinent tindrà un total de 305. En el conjunt dels ensenyaments d’FP, Educació incrementa les places en 4.989. Així mateix, hi haurà 493 professors més per atendre nous grups, orientació i inclusiva. Altres novetats són el grau superior d’Art de Vidre i el de Piragüismo a Aguas Tranquilas.
L’oferta ferroviària es concreta a 180 places de grau mitjà de manteniment de material rodador ferroviari, 30 del grau mitjà de seguretat en l’àmbit ferroviari, 30 de grau mitjà de gestió administrativa en l’àmbit ferroviari, 20 de grau superior de projectes d’obra civil en l’àmbit ferroviari, 30 de curs d’especialització de manteniment avançat de sistemes de material rodador ferroviari i 15 places de certificats professionals.
Recerca d’alternatives
Una altra novetat important és sobre el sistema de preinscripció. En lloc de fer-se en tres tandes, es farà en dos. El canvi respon al fet que en la tercera tanda d’assignacions s’ha comprovat que el percentatge d’alumnes era molt petit. D’aquesta manera s’agilitarà el procés d’assignació i matrícula, que conclourà el 29 de juliol.
Una altra millora és que, tenint en compte que el 30% dels alumnes només marca una o dues opcions, en cas que no accedeixi a les places sol·licitades el sistema buscarà entre les vacants aquelles alternatives que l’alumne no hagi marcat i que podrien quadrar amb els seus interessos. Per exemple, si algú només ha marcat una opció en règim diürn, el sistema li oferirà opcions de tarda. O si només ha marcat Barcelona, li proposarà alternatives pròximes.
