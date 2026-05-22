El Govern condonarà els deutes amb Endesa entre 2022 i 2025 de les persones vulnerables
Un conveni amb l’empresa elèctrica va permetre perdonar els impagaments de les famílies amb menys recursos entre 2021 i 2025, però només es va aplicar el primer any.
Pau Lizana Manuel
La Taula del Tercer Sector Social va arrencar ahir una sèrie de compromisos amb el Govern per impulsar polítiques socials i de cohesió a Catalunya. Per exemple, la Generalitat condonarà els deutes que les famílies vulnerables tenien amb Endesa entre els anys 2021 i 2025. Un conveni entre l’elèctrica i l’Executiu, que va caducar el gener passat, protegia les llars amb menors recursos que no podien fer front al cost dels seus subministraments. Fins ara, no obstant, només s’havia perdonat a aquestes famílies les factures del 2021.
Amb l’acord firmat ahir pel president de la Taula del Tercer Sector, Xavier Trabado, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, la idea és que també es condonin els deutes pendents del 2022, 2023, 2024 i 2025.
En total, segons va detallar Trabado, el conjunt dels compromisos del Govern sumen més de 250 milions d’euros que es destinaran directament a la ciutadania. Part d’aquestes partides es veuran reflectides avui mateix en els pressupostos que presentarà la Generalitat, que acaba de tancar els comptes després d’un pacte amb ERC. La resta quedarà pendent per al 2027.
"Són els comptes més socials de la història, i aquest acord amb la Taula ha permès impulsar encara més alguns àmbits", va defensar la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, després de l’acte de la firma. L’acord estableix la inversió de 25 milions en el Pacte Nacional de Salut Mental i de 75 milions més que es desplegaran progressivament per enfortir les polítiques d’infància i adolescència. En concret, aquestes partides es destinaran a activitats extraescolars, a la millora de recursos residencials per a menors amb trastorns de conducta i al Pla de Pobresa Infantil impulsat pel Govern. També es potenciarà el sector de l’oci educatiu a l’estiu. Alhora, s’invertiran 51 milions el 2026 per a l’educació de 0 a 3 anys.
El document preveu 35 milions aquest any i 47 milions més el 2027 per al Marc d’Abordatge del Sensellarisme. L’acord estableix que es prioritzi la prevenció i l’atenció integral a les persones sense llar mitjançant el contracte programa amb què el departament finança els Serveis Socials municipals, competents en matèria de sensellarisme.
Actualització de l’IRSC
L’acord entre la Taula i el Govern també preveu que es negociï un model estable per actualitzar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). Es tracta d’un índex que marca el que el Govern creu que és necessari per subsistir mensualment a Catalunya i serveix per accedir a prestacions socials. Fins ara, l’IRSC no s’havia actualitzat cada any: entre el 2010 i el 2023 es va mantenir congelat. La idea és que, després de la negociació entre la Taula i el Govern, aquesta pujada de l’IRSC es faci de manera automàtica cada any. El document també contempla més reserves d’habitatges per a persones en situació d’emergència o exclusió social. A més a més, preveu una inversió de fins a 28 milions entre aquest any i el que ve per a programes d’ocupació i d’inserció sociolaboral. També s’ha acordat crear un consell de participació en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb participació del Tercer Sector Social.
El d’ahir és el primer acord de pressupostos escrit a què arriben el Govern i la Taula. Fins ara, la incidència del Tercer Sector en els comptes s’havia produït de manera informal.
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- El crim masclista de Figueres eleva a tres els feminicidis a Catalunya aquest 2026
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- Carta d'una lectora: 'Probablement, el pitjor que ha passat mai a Girona en matèria de gestió municipal