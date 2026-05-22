Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
El complement es pot sol·licitar independentment de l’IMV
Andrea Riera
A Espanya hi ha alguns ajuts públics pensats per donar suport a les famílies amb fills, especialment quan els ingressos són ajustats. Un dels més importants és el Complement d’Ajuda per a la Infància (CAPI), una prestació mensual que es pot sol·licitar fins i tot encara que no es tingui dret a l’ingrés mínim vital.
Aquest complement forma part del sistema de l’ingrés mínim vital, tot i que té una característica clau: no sempre depèn de cobrar aquesta renda bàsica. En alguns casos, una família pot no complir els requisits de l’IMV, però sí entrar dins dels límits del CAPI.
Des del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions recorden que està dirigit a llars amb menors d’edat que compleixin condicions de convivència, residència i nivell d’ingressos, encara que aquests requisits econòmics són una mica més flexibles que els de l’ingrés mínim.
L’ajut es cobra per cada menor i varia segons l’edat, de manera que l’import total pot augmentar si hi ha diversos fills a la unitat familiar. El 2026, les quanties són de 115 euros al mes per a menors de tres anys, 80,50 euros per a infants d’entre tres i sis anys, i 57,50 euros per als que tenen entre sis i 18 anys.
Per poder rebre’l, la Seguretat Social estableix uns límits d’ingressos que canvien segons el nombre de membres de la llar. En el cas d’una família amb un adult i un menor, per exemple, el topall és de 2.861,04 euros mensuals, mentre que en llars més grans pot arribar fins als 4.841,76 euros.
També es té en compte el patrimoni familiar, sense comptar l’habitatge habitual. Depenent de la mida de la llar, el límit pot anar aproximadament des dels 55.460 euros fins als 102.997 euros, cosa que permet que més famílies puguin accedir a l’ajut encara que tinguin petits estalvis o béns.
La sol·licitud es tramita a través de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, normalment dins del mateix procés de l’ingrés mínim vital, tot i que també es pot demanar de manera independent. A més, hi ha un simulador oficial que permet comprovar abans si s’hi té dret.
- La combinació desitjada que salvaria el Girona i també l’Elx
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- Els Mossos investiguen una agressió sexual a una noia mentre corria per un camí de Fornells de la Selva
- Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
- El mapa més secret de Girona: aquests són els espais on alguns busquen cites sexuals a l’aire lliure
- Un xoc frontal entre dues furgonetes talla la variant de Girona
- Bernat Costa, doble de Johnny Depp: 'Em conviden a pujar a iots pensant-se que soc l'original
- El 85% de les famílies ateses per Càritas a Girona no es pot permetre anar a fer un cafè, una mesura d'estalvi que 'trenca la seva xarxa