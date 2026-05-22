Les rebaixes d’estiu 2026 ja tenen dates: quan comprar per trobar talles o els millors preus
Les principals marques activaran descomptes entre finals de juny i juliol, amb avantatges diferents segons si compres online o a la botiga
Les rebaixes d’estiu 2026 arriben amb l’inici de la temporada de calor i són una de les millors ocasions per renovar l’armari amb descomptes. Les principals marques començaran les campanyes entre la segona quinzena de juny i el juliol, tot i que algunes ja han avançat les seves ofertes.
El millor moment per comprar depèn del que es busqui. Si l’objectiu és trobar talles, colors concrets o peces molt demandades, convé comprar els primers dies, sobretot en marques com Zara, Mango o H&M. En canvi, si es volen aconseguir preus més baixos, pot sortir més a compte esperar, perquè els descomptes solen augmentar a mesura que avancen les rebaixes. El risc és que hi hagi menys estoc.
Calendari de les principals botigues
Zara començarà les rebaixes el 24 de juny a l’app i al web, i el 25 de juny a les botigues físiques. Dins del grup Inditex, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka i Lefties activaran els descomptes a l’app a les 19.00 hores i al web a les 20.00 hores. Oysho ho farà a les 20.00 hores a l’app i a les 21.00 hores al web, mentre que Zara obrirà les ofertes a les 21.00 hores a l’app i a les 22.00 hores al web.
Massimo Dutti tindrà un funcionament diferent: les rebaixes estaran disponibles a partir de les 20.00 hores per als usuaris subscrits a la newsletter.
Mango començarà les seves rebaixes d’estiu el 22 de juny, abans que moltes altres marques. És una bona opció per comprar aviat i trobar més varietat de peces i talles.
El Corte Inglés iniciarà les rebaixes el 26 de juny, tant a les botigues físiques com online. Tot i això, ja ofereix promocions prèvies, com descomptes de fins al 30% durant la Setmana d’Internet.
H&M encara no ha confirmat la data oficial, però segons l’estratègia d’anys anteriors podria començar entre el 20 i el 22 de juny, probablement amb accés anticipat per a membres.
Springfield ja ha començat les rebaixes al web, amb descomptes de fins al 70%. També Cortefiel i Pedro del Hierro han activat promocions online amb descomptes de fins al 40%.
Pel que fa a marques esportives com Adidas, Puma i New Balance, encara no hi ha dates oficials, però s’espera que les rebaixes comencin a finals de juny.
A més, el Prime Day d’Amazon està previst del 15 al 21 de juliol, una cita clau per comprar online amb ofertes en moda, tecnologia, llar i altres productes.
