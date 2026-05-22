Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim masclista FigueresEspai Gironèspobresa Gironaagressió sexual FornellsMarc PuigtióGirona - ElxSagrada Família
instagramlinkedin

Les rebaixes d’estiu 2026 ja tenen dates: quan comprar per trobar talles o els millors preus

Les principals marques activaran descomptes entre finals de juny i juliol, amb avantatges diferents segons si compres online o a la botiga

Primer dia de rebaixes a a Girona

Primer dia de rebaixes a a Girona / David Aparicio / DDG

Abril Benítez

Les rebaixes d’estiu 2026 arriben amb l’inici de la temporada de calor i són una de les millors ocasions per renovar l’armari amb descomptes. Les principals marques començaran les campanyes entre la segona quinzena de juny i el juliol, tot i que algunes ja han avançat les seves ofertes.

El millor moment per comprar depèn del que es busqui. Si l’objectiu és trobar talles, colors concrets o peces molt demandades, convé comprar els primers dies, sobretot en marques com Zara, Mango o H&M. En canvi, si es volen aconseguir preus més baixos, pot sortir més a compte esperar, perquè els descomptes solen augmentar a mesura que avancen les rebaixes. El risc és que hi hagi menys estoc.

Calendari de les principals botigues

Zara començarà les rebaixes el 24 de juny a l’app i al web, i el 25 de juny a les botigues físiques. Dins del grup Inditex, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka i Lefties activaran els descomptes a l’app a les 19.00 hores i al web a les 20.00 hores. Oysho ho farà a les 20.00 hores a l’app i a les 21.00 hores al web, mentre que Zara obrirà les ofertes a les 21.00 hores a l’app i a les 22.00 hores al web.

Massimo Dutti tindrà un funcionament diferent: les rebaixes estaran disponibles a partir de les 20.00 hores per als usuaris subscrits a la newsletter.

Mango començarà les seves rebaixes d’estiu el 22 de juny, abans que moltes altres marques. És una bona opció per comprar aviat i trobar més varietat de peces i talles.

El Corte Inglés iniciarà les rebaixes el 26 de juny, tant a les botigues físiques com online. Tot i això, ja ofereix promocions prèvies, com descomptes de fins al 30% durant la Setmana d’Internet.

H&M encara no ha confirmat la data oficial, però segons l’estratègia d’anys anteriors podria començar entre el 20 i el 22 de juny, probablement amb accés anticipat per a membres.

Springfield ja ha començat les rebaixes al web, amb descomptes de fins al 70%. També Cortefiel i Pedro del Hierro han activat promocions online amb descomptes de fins al 40%.

Pel que fa a marques esportives com Adidas, Puma i New Balance, encara no hi ha dates oficials, però s’espera que les rebaixes comencin a finals de juny.

Notícies relacionades

A més, el Prime Day d’Amazon està previst del 15 al 21 de juliol, una cita clau per comprar online amb ofertes en moda, tecnologia, llar i altres productes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La combinació desitjada que salvaria el Girona i també l’Elx
  2. Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
  3. Els Mossos investiguen una agressió sexual a una noia mentre corria per un camí de Fornells de la Selva
  4. El mapa més secret de Girona: aquests són els espais on alguns busquen cites sexuals a l’aire lliure
  5. Un xoc frontal entre dues furgonetes talla la variant de Girona
  6. Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
  7. Tiendas MGI obrirà a l'Espai Gironès la seva primera botiga a la província de Girona
  8. Dos ferits en un xoc múltiple a l'AP-7 a Sant Gregori

Les rebaixes d’estiu 2026 ja tenen dates: quan comprar per trobar talles o els millors preus

Les rebaixes d’estiu 2026 ja tenen dates: quan comprar per trobar talles o els millors preus

La 3a Nit de la Comunicació de la Selva reivindica el paper del periodista davant l'impacte dels algoritmes i la intel·ligència artificial

La 3a Nit de la Comunicació de la Selva reivindica el paper del periodista davant l'impacte dels algoritmes i la intel·ligència artificial

Educació veu inassumible la proposta salarial dels sindicats i Ustec amenaça de portar la protesta a la visita del Papa

Educació veu inassumible la proposta salarial dels sindicats i Ustec amenaça de portar la protesta a la visita del Papa

Els experts ho deixen clar: aquesta és la quantitat màxima que hauries de gastar cada any durant la jubilació

Els experts ho deixen clar: aquesta és la quantitat màxima que hauries de gastar cada any durant la jubilació

Guardiola confirma que deixa el Manchester City després de 10 anys: «No em preguntin per què me’n vaig. Sé que és el meu moment. Res és etern»

Guardiola confirma que deixa el Manchester City després de 10 anys: «No em preguntin per què me’n vaig. Sé que és el meu moment. Res és etern»

El Tribunal Català de l’Esport admet a tràmit el recurs de Marc Ciria sobre les eleccions del FC Barcelona

El Tribunal Català de l’Esport admet a tràmit el recurs de Marc Ciria sobre les eleccions del FC Barcelona

Moncho vol celebrar els 500 fent el millor Bàsquet Girona de la història

Moncho vol celebrar els 500 fent el millor Bàsquet Girona de la història

La Càtedra Ferrater Mora reflexiona sobre la censura i reivindica la veu de Pablo Hasel

La Càtedra Ferrater Mora reflexiona sobre la censura i reivindica la veu de Pablo Hasel
Tracking Pixel Contents