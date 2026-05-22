La UE prepara nous canvis a la ITV i alguns conductors podrien tenir problemes
La nova normativa europea pretén endurir la inspecció de vehicles
Andrea Riera
La ITV fa anys que és un dels tràmits obligatoris més habituals per als conductors i també un dels que fa més mandra. Tot i això, aquestes inspeccions continuen sent fonamentals per comprovar que els vehicles circulen en condicions segures.
El problema és que els cotxes han canviat moltíssim en els darrers anys i les revisions actuals comencen a quedar enrere. Cada vegada hi ha més elèctrics i híbrids a les carreteres i, a més, molts vehicles incorporen sistemes electrònics i ajudes a la conducció que no fa pas tant temps ni tan sols existien.
Per això, la Comissió Europea vol actualitzar les normes de la ITV i adaptar-les a aquesta nova realitat. La proposta aposta per introduir controls més específics per als vehicles electrificats, amb una atenció especial a elements com les bateries i altres sistemes propis d’aquest tipus de motoritzacions.
Les ajudes a la conducció també tindran un paper molt més important en les futures inspeccions. Sistemes com la frenada automàtica d’emergència, el manteniment de carril, les càmeres o els sensors passaran a revisar-se amb més detall per comprovar que funcionen correctament i continuen oferint les garanties de seguretat necessàries.
Un altre dels canvis tindrà a veure amb les emissions contaminants. Brussel·les vol endurir els controls per detectar cotxes manipulats o vehicles que superin els límits permesos i, alhora, frenar el frau en el quilometratge mitjançant un intercanvi d’informació més gran entre els països de la Unió Europea.
La reforma també inclou una mesura que pot generar força debat entre els conductors. Els vehicles que tinguin una crida a revisió pendent podrien no superar la ITV fins que el problema quedi solucionat, un fet que podria complicar la situació dels qui pateixin retards als tallers o manca de peces per completar la reparació.
A més, la Comissió Europea estudia permetre que la ITV es pugui passar en altres països de la UE per facilitar la situació dels qui passen llargues temporades fora del seu país. Tanmateix, aquesta possibilitat també genera dubtes, sobretot per les diferències que hi ha actualment entre les inspeccions d’uns estats i altres.
De moment, la proposta encara ha de continuar avançant abans de convertir-se en una norma definitiva, tot i que tot apunta que la ITV dels pròxims anys serà molt més tecnològica i exigent que l’actual.
