Carme Sánchez, psicòloga clínica i sexòloga: "Els fills porten fatal que les seves mares siguin sexualment actives"
L’autora d’‘El sexe que volem les dones’ afirma que els anys no impedeixen gaudir
Patricia Martín
¿Com evoluciona la sexualitat amb el pas dels anys?
Som éssers sexuats des d’abans de néixer fins que morim. Però això no significa que la sexualitat sigui igual des que ets nen fins que ets gran. A mesura que envellim, en la resposta sexual sorgeixen canvis i alguns poden provocar certes dificultats. I això que sembla negatiu es pot reconvertir en una cosa positiva si les parelles intenten no centrar la sexualitat només en el coit i donar pas a una intimitat i un vincle emocional més amplis. A més, es diu que amb la vellesa hi ha menys desig, però el que canvia és com es viu aquest desig, hi ha noves maneres d’experimentar-lo.
Un estudi recent, de l’Institut de les Dones, indica que la majoria de les participants, amb edats superiors als 65 anys, afirmen que gaudeixen ara més de la sexualitat. ¿A què ho atribueix?
Que moltes dones s’han alliberat del mandat del sexe reproductiu i de l’obligació de complaure el seu marit i han guanyat en autonomia personal i emocional. Per exemple, fa poc, en uns tallers, una senyora viuda em va explicar que havia tingut el seu primer orgasme amb 75 anys, amb la seva parella actual. És a dir, que segurament està vivint una sexualitat diferent de la que va viure amb el seu primer marit, en la qual influeix tant el coneixement del cos com també la qualitat del vincle. A aquesta edat, si tries una nova parella, és perquè aquesta persona t’aporta, també sexualment.
¿Creu que un nombrós grup de dones grans estan protagonitzant una revolució sexual?
Sí. Moltes s’han deslliurat de l’educació patriarcal i religiosa que van rebre, segons la qual el sexe és pecat i un deure marital. Al deixar enrere aquests rols, han après a gaudir. A més, a partir dels 50, el risc d’embaràs desapareix. També s’han afegit a la masturbació, és una cosa que vaig comprovar quan va fer eclosió el consolador Satisfyer. Finalment, s’està normalitzant parlar amb les amigues o les filles sobre la sexualitat.
¿Els homes sèniors s’estan sumant a aquesta revolució sexual?
En termes generals no, perquè per a ells la sexualitat està molt vinculada a l’erecció i al rendiment i viuen els seus canvis físics com una pèrdua. I el canvi cap a unes relacions sexuals menys coitocentristes el porten una mica pitjor. Nosaltres hem guanyat amb la igualtat i el 99% de les dones no troben a faltar èpoques passades, en les quals estàvem més coaccionades o reprimides. No obstant, molts homes continuen ancorats en el conservadorisme.
¿Quines creu que són les barreres encara persistents en el sexe en la vellesa?
La principal és l’edatisme, el mite que les persones grans són asexuals. Una de les barreres que detecto molt són les reticències per part dels entorns familiars. Hi ha fills que porten fatal que els seus pares i, sobretot, les seves mares, si estan vídues o separades, tinguin altres parelles i siguin actives sexualment. També hi ha un problema de falta d’intimitat a les residències. I persisteixen els prejudicis entre els professionals, per exemple entre els sanitaris, que de vegades prescriuen medicacions que afecten la sexualitat i no s’informa sobre aquests efectes secundaris el pacient. Els metges haurien de preguntar a les consultes per la sexualitat, igual que es pregunta sobre altres aspectes de la vida i més des de ginecologia i urologia. Haurien de ser els professionals sanitaris els que brindessin ajuda davant els possibles problemes sexuals que sorgeixen amb la vellesa, com la falta d’erecció o la sequedat vaginal, prenent ells la iniciativa si els pacients no s’atreveixen a comentar-ho.
¿Com es poden superar els problemes d’erecció o de dolor o sequedat vaginal?
Hi ha múltiples teràpies, des de lubricants fins a tractaments hormonals per a les dones, així com també fàrmacs i fins i tot pròtesis per als homes. Per a això s’ha de demanar ajuda als professionals sanitaris i, com comentava abans, també els metges haurien de preguntar per la salut sexual, com a rutina, en l’abordatge integral. També és important que les parelles grans ampliïn el repertori sexual, no només cal centrar-se en el coit.
¿Com diria que influeix la pressió estètica?
Hi influeix molt perquè els cànons indiquen que hem de semblar sempre joves i, per tant, envellir afecta l’autoestima i pot ser que hi hagi una sensació de vergonya o autocensura, però cal pensar que qualsevol cos és igual de desitjable i que envelleixen elles, però també ells.
