Fonts preferides
Com configurar els resultats de Google per no perdre’t res d’EL PERIÓDICO
Google estrena una nova funció que permet als lectors triar EL PERIÓDICO com el seu mitjà favorit perquè aparegui amb més freqüència a «Notícies destacades»
El Periódico
Hi ha tantes maneres de llegir EL PERIÓDICO com a lectors. La clàssica a internet és entrar directament a la portada (www.elperiodico.com), però també pots accedir a les nostres notícies a través de Google, altres cercadors i les xarxes socials, entre altres vies.
Ara Google ha incorporat una nova utilitat que permet als lectors seleccionar els seus mitjans favorits com fonts a preferides dins de la Cerca. Gràcies a aquesta opció, els lectors poden indicar al cercador quines publicacions volen veure amb més freqüència quan realitzen cerques relacionades amb l’actualitat.
A partir d’ara, els usuaris poden afegir EL PERIÓDICO com a font preferida a Google de manera senzilla i gratuïta. D’aquesta manera, quan busquin notícies sobre temes d’actualitat, serà més probable que els continguts d’EL PERIÓDICO apareguin en el mòdul de ‘Notícies destacades’.
Com afegir EL PERIÓDICO com a font preferida a Google
1. Accedeix a l’enllaç directe d’EL PERIÓDICO a l’eina de fonts preferides de Google fent click en aquest mateix enllaç o en la següent imatge.
Preferències de fonts
2. Inicia sessió amb el teu compte de Google, si no ho has fet ja.
3. Selecciona EL PERIÓDICO com una de les teves fonts preferides.
4. A partir d’aquell moment, quan facis cerques d’actualitat a Google, tindràs més possibilitats de trobar les nostres notícies al bloc de notícies destacades.
També pots seleccionar EL PERIÓDICO com a font preferida més endavant, a partir de qualsevol recerca d’actualitat a Google:
1. Prem la icona de l’estrella que apareix a la dreta de l’encapçalament ‘Notícies destacades’.
2. A ‘Buscar per nom o lloc web’, comença a escriure EL PERIÓDICO.
3. Selecciona EL PERIÓDICO a la casella de la dreta.
Una manera senzilla de no perdre’t les nostres notícies
Afegir EL PERIÓDICO com a font preferida és una manera ràpida de seguir més de prop l’actualitat que elaborem cada dia des de la nostra redacció.
Amb aquesta configuració, els lectors podran trobar més fàcilment:
- Les notícies més rellevants d’actualitat.
- Reportatges, entrevistes i anàlisis pròpies.
- Informació local, nacional i internacional.
- Opinió, cultura, societat, esports, economia, entreteniment i altres continguts d’interès.
- Cobertures especials i temes d’última hora.
Tot això sense cost, sense instal·lar cap aplicació addicional i mantenint el control sobre les fonts informatives que cada usuari vol prioritzar.
Una aposta per la informació de confiança
Per a EL PERIÓDICO, aquesta nova funció suposa una oportunitat per reforçar el vincle amb els seus lectors habituals i facilitar que els que confien en la nostra cobertura puguin trobar-nos de manera més directa a Google.
En un entorn informatiu cada vegada més ampli, poder triar fonts preferides ajuda els usuaris a identificar millor els mitjans que volen seguir i a personalitzar la seva experiència de cerca.
EL PERIÓDICO convida tots els seus lectors a afegir la capçalera com a font preferida a Google i continuar disfrutant d’una informació rigorosa, pròxima i actualitzada.
Afegeix EL PERIÓDICO com a font preferida a Google aquí
¿Per què seguir EL PERIÓDICO a les notícies de Google?
L’algoritme de Google mostra unes notícies o altres en funció de centenars de factors, però no sempre encerta a seleccionar informacions veraces, actualitzades i rigoroses. Al seguir EL PERIÓDICO t’assegures l’accés a informació de qualitat que encaixa amb els teus interessos i preferències.
Pioner a internet a Espanya
EL PERIÓDICO va ser el primer mitjà d’Espanya amb presència a internet, amb un servei digital que va posar en marxa fa més de 30 anys, el 7 de novembre de 1994. També va ser pioner a publicar-se en castellà i català, amb una doble edició que va estrenar el 28 d’octubre de 1997.
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare