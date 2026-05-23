Violència masclista
El crim masclista de Figueres activa les alertes per les fallades
L’assassí tenia antecedents i va ser posat en llibertat tot i haver agredit dues vegades, en dos dies, la víctima, una dona trans, i haver trencat l’ordre d’allunyament.
Patricia Martín
Les alertes han saltat, de nou, per un feminicidi on l’agressor era reincident i la víctima el va denunciar i, tot i així, el sistema no va saber protegir-la. Es tracta del crim de Figueres, que dimarts va causar una gran indignació perquè l’agressor, amb total impunitat, va anar a netejar-se les mans i els braços tacats de sang a una font després d’assassinar a ganivetades la seva exparella, com testifiquen diversos vídeos dels testimonis, que van retenir l’assassí.
El feminicidi ha sigut tan brutal i de tal calibre els senyals ignorats pel sistema que tant l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, com la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, han reconegut que "alguna cosa ha fallat" perquè l’agressor, amb nombrosos antecedents policials per violència de gènere i altres delictes, havia donat diverses mostres, en els dies previs a l’assassinat, de la seva macabra intenció. Menor ha anunciat que es convocarà el grup d’anàlisis de feminicidis per estudiar els possibles errors i ha apostat per endurir les mesures en casos d’alt risc i aplicar la presó preventiva.
La seqüència dels fets és la següent: el 17 de maig la víctima – una dona trans d’origen hondureny i de 32 anys, que es va criar a La Jonquera i residia des de fa sis anys a Figueres – va trucar a emergències perquè la seva exparella, Andrés R.C, de 48 anys, l’havia colpejat i amenaçat amb un ganivet. El metge va realitzar un informe sobre les ferides i el va traslladar al jutjat. L’endemà, es va celebrar un judici ràpid on l’agressor va acceptar una condemna per maltractament, de sis mesos de presó, però no va ingressar a la presó, sinó que se li va imposar una ordre d’allunyament de només 250 metres de la víctima i la prohibició de comunicar-se amb ella en un any i quatre mesos.
Hores després, va trencar l’ordre i la va agredir brutalment, va intentar escanyar-la i colpejar-la amb un extintor, per la qual cosa va ser detingut i va passar la nit al calabós a l’espera de la resolució judicial.
No obstant, el matí del 19 de maig, el jutjat de guàrdia el va deixar en llibertat perquè la víctima no es va presentar i no va ratificar la denúncia. No es van tenir en compte ni les agressions prèvies ni la seva dotzena d’antecedents, tant per violència masclista com per robatoris i altres delictes (el jutge no pot dictar mesures si ningú les sol·licita, segons el TSJC). De fet, havia passat un temps empresonat al Centre Penitenciari Puig de les Basses de Figueres, segons fonts judicials. Després de quedar en llibertat, poques hores després, va assassinar la seva exparella. El jutge ha decretat aquest divendres presó provisional sense fiança.
El feminicidi és tan cridaner que els especialistes en violència de gènere fa "dies donen voltes" a què ha fallat i a com intentar que no es repeteixi, segons explica la lletrada Paula Narbona. Segons el seu parer, el llistat d’errors "greus" és llarg, començant perquè els antecedents de l’agressor i l’"escalada de violència" en les hores prèvies al crim "haurien d’haver ajudat" que la víctima fos considerada d’alt risc.
Ordre d’allunyament "ridícula"
El segon problema és que l’ordre d’allunyament va ser "ridícula", de només 250 metres, "una distància en què la policia no té temps de reaccionar", tenint en compte, a més, que les mesures d’allunyament no serveixen si no van acompanyades d’una vigilància efectiva. "Si dona la casualitat que hi ha una patrulla i veu l’agressor a la zona d’exclusió, el detenen, però, si no ho veu ningú, arribarà a la víctima perquè no hi ha mesures per protegir-la", explica.
A això cal afegir que només se sol decretar presó provisional en el cas que l’acusat trencament tres vegades una mateixa ordre, els trencaments anteriors es jutgen, però mesos després, no comporten actuacions immediates. També s’ha donat la circumstància que el jutge de guàrdia que va posar Andrés R. C. en llibertat no tenia formació en violència de gènere i només es va basar en el fet que ella no havia ratificat la denúncia.
