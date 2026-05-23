Marxandatge no oficial
Els ‘souvenirs’ s’avancen al Papa
Variats productes amb fotomuntatges del temple de Gaudí i Lleó XIV aterren als aparadors de les botigues de records dues setmanes abans de la visita oficial.
Naïm Ait Fonollà
A dues setmanes de la visita del Papa a Barcelona, la seva imatge comença a conviure amb la de Gaudí a les botigues de records de la Sagrada Família. Els primers souvenirs turístics acaben d’arribar a l’entorn de la Sagrada Família. Els comerciants els esperaven des de fa dies i s’escarrassen ara a col·locar-los ben visibles als seus locals. Els testimonis consultats per EL PERIÓDICO reconeixen una certa incertesa sobre si l’expectació mediàtica pel viatge de Lleó XIV es traduirà en bones vendes en aquests productes.
L’estètica d’aquests productes és l’habitual dels souvenirs de masses: colors cridaners, fotomuntatges i volum compacte perquè càpiga a qualsevol maleta. S’avancen i contrasten amb la sobrietat del ‘merchansing’ oficial, que tardarà encara una setmana a posar-se a la venda. Per ajudar a sufragar les despeses de la visita apostòlica, els seus organitzadors han acordat en exclusiva amb El Corte Inglés la comercialització a partir del 29 de maig de 15 articles commemoratius (samarretes, pols, tasses, gorres o polseres) amb el lema ‘Alzad la mirada’.
Així doncs, la carrera comercial ha començat per la via extraoficial, tot i que encara al ralentí. En Ringels, una de les botigues més grans i veteranes davant el temple de Gaudí, els nous productes van arribar fa tot just uns dies, després de setmanes d’espera i incertesa. "Quan va venir Benet XVI els fabricants estaven més preparats, ara no tenien disponible el producte", compara Juani Vega, responsable de la botiga.
La botiga, de més de 500 metres quadrats i amb tres accessos davant la basílica, funciona com un termòmetre del turisme al barri de la Sagrada Família. L’establiment és punt de reunió habitual de diversos tours turístics de l’entorn de la basílica, pels seus dibuixos de com quedarà el temple quan estigui totalment acabat. A l’establiment conviuen records de Gaudí, rosaris, articles religiosos, samarretes del Barça, ceràmica i tota mena de productes "Made in Spain". Des de principis d’aquesta setmana, a l’entrada hi ha un aparador amb tasses, bosses tipus tote bag, figures, imatges i altres articles vinculats a la visita, tots ells amb la imatge del Papa i colors vius. Els preus van des de 4,5 euros per un imam, fins a 8 euros per una figureta del Sant Pare. També hi ha ‘tote bag’ a 7 euros i tasses a 6 o 9 euros segons la seva mida.
La decisió d’incorporar-los va arribar poc després que es publiqués el programa oficial. Llavors, el problema va ser un altre: trobar proveïdors que tinguessin el producte fabricat i llest per vendre. "Nosaltres pensàvem en ‘souvenirs’ del Papa, però ningú oferia productes", resumeix Vega. Finalment, diversos distribuïdors –curiosament, tots valencians– van començar a moure catàleg i Ringels va fer una primera comanda "per provar", admet la responsable. L’aparador es va reorganitzar en qüestió d’hores. Ringels ha apostat per donar visibilitat als productes relacionats amb la visita papal i separar-los de la secció religiosa, que es troba més cap a l’interior de la botiga. "Ahir vam muntar el taulell en un moment i avui l’hem acabat de perfilar", explica Vega.
Més mirades que vendes
A pocs metres, a Emporio Souvenirs, Antonio Castillo, propietari d’aquest altre comerç, observa el fenomen amb la mateixa barreja d’expectació i cautela. A la seva botiga han arribat tasses, imams, rosaris i una bossa tipus gymsack amb la imatge del Papa. Part del material va arribar dilluns. "Fa una setmana que ho havíem demanat", explica. De moment, assegura, només una persona ha preguntat específicament per aquests productes. "Jo no estava gaire convençut d’aquesta comanda, però provarem", admet.
Les diferències als establiments reflecteixen com ha canviat el mateix souvenir religiós. Vega recorda que durant l’última visita d’un Papa a Barcelona el 2010 predominaven més els llibres i articles vinculats directament a l’àmbit eclesiàstic. Ara, en canvi, el record passa per objectes molt més turístics, des de tasses i imams fins a bosses i samarretes fàcilment reconeixibles i ràpids de produir. "La imatge del Papa és la mateixa en tots els catàlegs", comenta l’encarregada de Ringels mentre compara productes de diferents proveïdors. Algunes botigues pròximes, com I am Barcelona o Barcelona Souvenirs, són dels pocs comerços en els quals s’exhibeixen samarretes amb el rostre del Pontífex impreses al costat de referències de la ciutat i a la Sagrada Família. Una quinzena abans de la visita de Lleó XIV, és una incògnita si acabarà convertint-se en un fenomen comercial per a les botigues de l’entorn de la Sagrada Família. Per ara, l’oferta de souvenirs ha arribat als carrers. Falta comprovar si també ho farà la demanda.
