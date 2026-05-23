Una IA proposarà alternatives als alumnes d’FP sense la plaça sol·licitada
Educació implementa un sistema que buscarà entre les vacants opcions que s’ajustin a les preferències i interessos dels estudiants.
Montse Baraza
A les portes de l’inici de la preinscripció per als graus mitjans i superiors de formació professional (del 26 de maig a l’1 de juny), la Conselleria d’Educació i FP ha presentat aquest divendres l’oferta per al curs 2026-2027. Ho ha fet a l’institut Miquel Biada de Mataró (Maresme), i no per casualitat. Aquest centre és un dels que el curs que ve oferirà estudis ferroviaris –concretament un grau mitjà de Manteniment de material rodador ferroviari–; àmbit que el Govern vol potenciar per formar en els pròxims tres anys mil professionals ferroviaris per afrontar el traspàs de Rodalies. De fet, la família ferroviària duplicarà l’oferta de places (seran 305 a tot Catalunya) i sumarà un nou grau mitjà de Seguretat en l’àmbit ferroviari fins ara inexistent que s’oferirà a Mollet.
Una de les novetats importants fa referència a aquells estudiants que no obtenen la plaça que han demanat; una situació que genera la lògica angoixa en els nois i en les seves famílies. La conselleria ha comprovat que al fer la preinscripció un 30% de l’alumnat només marca una o dues opcions, amb la qual cosa si no aconsegueixen aquestes places, queden en una situació d’incertesa i han de bussejar entre les vacants.
Per ajudar-los, la Sotsdirecció d’Admisiones i Preinscripcions de la conselleria ha recorregut a la intel·ligència artificial. Un algoritme proposarà a aquests estudiants opcions alternatives entre les vacants partint dels interessos que han expressat. Per exemple, si algú només ha marcat una opció en règim diürn, el sistema li oferirà opcions de tarda. O si només ha marcat un cicle determinat a Barcelona, li proposarà alternatives pròximes. La consellera, Esther Niubó ha destacat que aquesta fórmula busca fer facilitar l’accés a les places vacants.
De tres a dues tandes
Una altra novetat destacada és que el procés d’assignació de places s’escurçarà. L’any passat Educació va implantar un sistema de tres tandes d’assignació i va fixar el 31 de juliol com a data final del tràmit amb l’objectiu d’acabar amb el caos d’anys anteriors, en els quals al setembre encara hi havia joves que no sabien on estudiarien. Ara, després de comprovar que el percentatge d’alumnes que acudien a la tercera tanda era molt baix, les tandes d’assignació seran dues, una menys.
El 10 de juliol es publicaran totes les assignacions de la primera tanda, en la qual els aspirants es matricularan de totes les peticions assignades. En cas de no haver obtingut la primera opció, es podrà intentar millorar l’assignació en una segona tanda, que serà el 24 de juliol.
- La combinació desitjada que salvaria el Girona i també l’Elx
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- Els Mossos investiguen una agressió sexual a una noia mentre corria per un camí de Fornells de la Selva
- Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
- El mapa més secret de Girona: aquests són els espais on alguns busquen cites sexuals a l’aire lliure
- Un xoc frontal entre dues furgonetes talla la variant de Girona
- Bernat Costa, doble de Johnny Depp: 'Em conviden a pujar a iots pensant-se que soc l'original
- El 85% de les famílies ateses per Càritas a Girona no es pot permetre anar a fer un cafè, una mesura d'estalvi que 'trenca la seva xarxa