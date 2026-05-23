Nova vida de les sèniors
Les dones grans, alliberades de prejudicis, viuen una revolució sexual
Un estudi de l’Institut de les Dones revela que bona part de la població femenina disfruta més de les relacions íntimes en la vellesa, una vegada s’han alliberat dels mandats religiosos i patriarcals rebuts durant la joventut.
Patricia Martín
Loles León sempre ha sigut un referent en llibertat sexual. I ara, amb 75 anys, ha concedit diverses entrevistes en què parla sense embuts que el sexe a la seva edat "és bo, perquè hi ha més rialles i complicitat que abans". Així mateix, reivindica la sexualitat perquè és "el que et manté el cervell actiu". Les seves declaracions posen sobre la taula un tema poc habitual en la conversa pública: que les relacions sexuals es continuen mantenint en edats avançades, lluny de l’estereotip que associa la vellesa a la pèrdua de desig sexual.
Al contrari, els estudis indiquen que per als sèniors el sexe és important. I que, en el cas de les dones, bona part està protagonitzant una espècie de revolució sexual que els permet disfrutar més ara que quan eren joves i els van ensenyar, en ple franquisme, que el sexe era pecat o una obligació conjugal i reproductiva. Per exemple, el sisè Baròmetre del Consumidor Sènior indica que per al 67% dels majors de 55 anys el sexe és rellevant i la meitat es declara satisfet amb la seva vida sexual.
I l’estudi La sexualitat de les dones grans en el context espanyol. Percepcions subjectives, impulsat per l’Institut de les Dones i realitzat a partir de les percepcions de 51 espanyoles d’entre 65 i 89 anys, revela que "la majoria de les participants" estan disfrutant de la sexualitat més ara que no pas en etapes anteriors; una conclusió a la qual han arribat també investigacions anteriors.
El treball qualitatiu conté reflexions de les participants que permeten entendre el fenomen. Com la Laura, de 74 anys, de València, que explica que als 70 anys "es vaerotitzar molt". "Vaig ser conscient de la meva sexualitat, suau i agradable", explica. O la Valeria, de 75 anys, de Sevilla, que admet que el sexe per a ella és "tan important" que ho fa "de vegades tres vegades per setmana". O l’Adela, de 67 anys, de València, que afirma: "La millor edat, per l’experiència, crec que és ara, quan ets molt més gran, que tens les coses més clares i pots disfrutar molt més de tot això, que no només és genital". Finalment, la Tálida, de 65 anys, indica que la millor sexualitat l’han viscut ella i la seva parella "després o durant la menopausa", ja que sent més grans es pot viure una sexualitat "superplena i agradable, de desig i de passió".
"Més lent i amb més fantasia"
També hi ha participants que expliquen que en la vellesa no és que tinguin "més sexe", però sí relacions més agradables. Com la Carmen, de 65 anys, de Madrid, que diu clarament que "disfruta més ara", amb un sexe "més lent, amb més fantasia i diferent". O la Catalina, de 77 anys, de Sevilla, que assenyala que li agrada "igual que abans o potser més" perquè ha après alguns "trucs".
Moltes suggereixen que han viscut un procés d’aprenentatge, a través del qual s’han alliberat de pors i prejudicis apresos en la seva joventut. Com la Catalina, de 76 anys, de València, que confessa que "està més alliberada ara que quan tenia 40 anys". "He viscut la sexualitat més reprimida, ara més liberal i disfruto més així", indica. Mentre que la Laura, de 74 anys, de Madrid, remarca que ha sentit un "alliberament ja gairebé en la menopausa", quan va viure una "maduresa sexual", entre altres coses perquè va fer teràpia.
L’estudi deixa clar que la sexualitat en la vellesa és diversa i està menys centrada en el coit, a causa que amb els anys els homes poden experimentar menys ereccions i les dones tenir sequedat o dolor vaginal, entre altres afeccions. No obstant, indica que el sexe, en la majoria dels casos, segueix present i es percep lligat al benestar, a l’afecte i a la comunicació.
El treball explora l’educació rebuda per dones que van néixer en el franquisme i, per tant, van ser educades en una societat patriarcal en què la sexualitat era "pecat" o estava lligada a la reproducció i al deure marital. I deixa clar que, a causa dels canvis socials i a l’avenç del feminisme, moltes han deixat enrere aquests mandats i, així, disfruten d’una sexualitat més agradable.
Algunes participants indiquen, al contrari, que no mantenen o rebutgen les relacions sexuals a causa de les seves males experiències i a la influència de l’educació rebuda. No obstant, en termes generals, la majoria sembla haver reinterpretat la sexualitat com un dret i un factor de qualitat de vida.
"Totes, tant les que continuen disfrutant del sexe com les que no, tenen consciència de la seva sexualitat i, quan se’ls dona un espai protegit per expressar-se, parlen sense tabús del tema. I la majoria reivindiquen que és clar que tenen sexualitat, desig i es masturben", explica una de les autores de l’estudi, Paloma Andrés Domingo, ginecòloga i sexòloga.
L’especialista comenta que va quedar "impressionada" amb la participant més gran de totes, una dona de 89 anys que viu en una residència i "manté relacions no coitals amb diferents homes", tot i que fora de l’àmbit residencial, ja que un dels problemes d’aquests espais és que els residents no solen gaudir d’intimitat.
Segons la seva opinió, més que una revolució sexual, les sèniors estan vivint ara una "visibilització" de la seva sexualitat que trenca amb l’educació que van rebre, en què mai es parlava de sexe. "Han travessat els mites, els mandats i reorganitzat la seva vida sexual", assenyala.
