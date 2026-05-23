Esdeveniment. Formació Professional
Les oportunitats de l’FP al mercat laboral
EL PERIÓDICO organitza una jornada amb institucions, centres educatius i empreses per impulsar aquest model formatiu
A DEBAT
L’FP dual s’erigeix com una opció clau perquè els joves trobin feina qualificada
El Periódico
La recerca de talent qualificat i de nous perfils per part de les empreses i la dificultat dels joves de trobar feina són dos factors que marquen el context actual. En un mercat laboral en plena transformació, la formació professional s’ha consolidat com una de les grans portes d’accés a l’ocupació. Aquesta consolidació ha anat de la mà d’una millora en la seva percepció social, reflex d’una nova realitat basada en la innovació i l’ocupació. EL PERIÓDICO organitzarà el 27 de maig una jornada per analitzar aquest canvi i debatre sobre com afrontar els reptes que encara té per davant i com combatre prejudicis que perduren.
La trobada reunirà representants institucionals, experts educatius i empreses per desgranar les oportunitats formatives i laborals que s’obren amb l’FP. La sessió arrencarà amb la benvinguda institucional del president executiu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, José Luis Duran.
Un dels eixos centrals de la jornada serà la conversa L’FP en primera persona, una història d’oportunitat i futur, protagonitzada per un alumne d’FP dual per mostrar, a través d’una experiència real, com una formació pràctica vinculada a l’entorn empresarial pot convertir-se en una via sòlida d’inserció laboral i creixement professional.
La jornada també posarà el focus en un altre dels grans reptes del sistema: reconèixer oficialment les competències adquirides fora de les aules mitjançant l’acreditació de competències professionals.
La taula rodona central comptarà amb la participació d’un representant d’Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma; del coordinador territorial Est de CaixaBank Dualiza, Ricard Guillem; de la responsable de Formació i Diversitat de bonÀrea, Mònica Torné, i de la directora de l’Institut Hospital del Mar i de la Fundació Bonanova, Montse Blanes.
La trobada se celebrarà el pròxim dimecres 27 de maig a les 9.30 h al Saló Crillón de l’Hotel Catalonia Boulevard de Barcelona (carrer de Rosselló, 249). L’assistència és lliure i gratuïta amb inscripció prèvia (a través del codi QR adjunt).
