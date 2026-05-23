Del ‘superarbre’ nadalenc d’Albiol als ‘vespreigs’ dels vuitanta: la plaça dels grans esdeveniments a Badalona

A Badalona hi ha una plaça on els últims anys estan passant tots els grans esdeveniments. És al barri del Gorg, que l’alcalde Xavier Garcia Albiol projecta com un dels nous epicentres locals. La plaça del President Tarradellas, ubicada just al costat del Pavelló Olímpic, és la ubicació triada per al ‘superarbre’ nadalenc que amenitza el Nadal badaloní. Però és que resulta que també és l’espai que acull els populars ‘vespreigs’ que aglutinen milers de veïns.
De fet, aquest mateix dissabte la plaça es converteix en l’epicentre delsdenominats Tardeos del Dimoni. Aquesta iniciativa busca assentar un nou punt de trobada temàtic dins del programa festiu de la festa major badalonina. A partir de les 19.00 h torna una de les propostes que més sensació va causar en el seu debut: el BDN MUSIC SESSION: ¡Torna el Gran Tardeo dels 80!.
Aquesta cita convida totes les generacions a reviure els himnes que van definir una dècada irrepetible. La plaça s’omplirà de nostàlgia i ritme amb els grans èxits d’icones com Queen, Michael Jackson, Madonna, Boney M i Alaska. Com a gran novetat d’aquest 2026, l’esdeveniment inclourà un homenatge especial als ‘hit’s d’ABBA, reforçat amb noves coreografies, projeccions renovades a les pantalles i una posada en escena molt més festiva i ambiciosa.
L’encesa del ‘superarbre’
L’última vegada que Badalona va encendre oficialment el seu ‘superarbre’ va ser el 22 de novembre del 2025, quan es van il·luminar els 43 metres d’altura amb més de 100.000 llums LED. L’acte, que l’ajuntament preveia que reunís unes 50.000 persones, com l’any passat, va tornar a convertir la plaça del President Tarradellas en un dels epicentres festius més freqüentats.
Des de primera hora de la tarda, veïns i visitants van anar ocupant la plaça fins a omplir-la per complet. El moment central va arribar amb l’espectacle ‘Tocant les Estrelles del Cel de Badalona’, una proposta creada expressament per a la ciutat i que va combinar circ contemporani, música en directe i dansa aèria en un format immersiu que va captar l’atenció de tota la plaça.
El barri del Gorg de Badalona s’està consolidant els últims anys com a destinació on els ‘expats’ troben una alternativa a Barcelona. Des del gener del 2022, el barri del Gorg de Badalona té 701 nous veïns. Tot just un 38,8% d’ells (272) són nascuts a Espanya, i entre les nacionalitats que més nous badalonins han aportat al barri en aquests tres anys destaquen 82 ucraïnesos; 63 colombians; 40 xinesos; 35 italians; 27 argentins; 27 argentins; o 26 indis. Entre tots ells ja superen els 272 nous veïns del Gorg nascuts a Espanya en els últims tres anys.
