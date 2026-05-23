La calor puja a Barcelona aquest cap de setmana i les temperatures es disparen a 35 graus a Catalunya

El termòmetre vorejarà els 30 graus aquest diumenge a la capital, que afronta les primeres nits tropicals de la temporada

La calor s’avança a Catalunya i set localitats superen els 35 graus

Ambient a la zona portuària de Barcelona, aquesta primavera.

Ambient a la zona portuària de Barcelona, aquesta primavera. / JORDI OTIX

Jordi Ribalaygue

Barcelona

El temps estival i la calor imperen aquest cap de setmana a Barcelona i en el conjunt de Catalunya, quan encara falta un mes per al canvi d’estació. El sol brilla en el conjunt de la comunitat aquest dissabte, amb cel clar i el termòmetre disparat en alguns punts a temperatures més pròpies del ple estiu que de la primavera. Segons el Meteocat, les màximes assoliran els 34 o els 35 graus a Lleida i el seu entorn, l’interior de la vall de l’Ebre i les valls del Prepirineu occidental al llarg del dia. A més, s’acosten les primeres nits tropicals a la capital, amb el termòmetre marcant més de 20 graus.

A Barcelona, el temps estarà assolellat al llarg d’aquest dissabte, tot i que el cel es veurà a estones enterbolit per la boirina. S’espera que el mercuri es planti entorn dels 25 graus fins ben avançada la tarda. La temperatura també serà alta a la nit, entorn dels 20 i els 21 graus durant bona part de la matinada.

El cel continuarà serè aquest diumenge a Barcelona i la calor anirà a l’alça, vorejant fins i tot els 30 graus. El Meteocat apunta que les màximes ascendiran demà fins als 27 i 28 graus a la capital. Els termòmetres escalaran a partir del migdia i no descendiran fins passades les 18.00 hores. S’augura que la temperatura no descendirà de 20 graus diumenge a la matinada a dilluns, amb pics de 23 graus abans de mitjanit. No és l’única mostra que l’estiu s’anticipa a arribar a la ciutat. L’aigua del mar a les platges de Barcelona ja ha registrat els 20 graus aquesta setmana, abans del que sol ser habitual, informa Betevé.

A la resta de Catalunya, el cel poc ennuvolat és generalitzat aquest dissabte, tret de per núvols baixos i bancs de boira a la meitat nord de la costa i algunes franges de nuvolositat alta al terç oest, informa el Meteocat. A partir del migdia i durant la tarda, es ennuvolaran alguns trams del Pirineu, amb previsió que deixin alguns xàfecs aïllats i febles, sobretot al sector oriental de la serralada. El pronòstic de temps assolellat i càlid es repeteix per a aquest diumenge a la comunitat.

