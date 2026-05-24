Sinistralitat viària

Un motorista mor a la mateixa carretera del Brull on un altre conductor de moto va perdre la vida a principis de mes

L’última víctima, de 56 anys, va sortir de la via en un tram de la BV-5301 per causes que s’investiguen i va morir a l’acte

Imatge d'arxiu de la BV-5301 / Diputació de Barcelona

Un motorista de 56 anys va morir aquest dissabte a la tarda en un accident de trànsit al El Brull (Osona). El sinistre va tenir lloc al punt quilomètric 28,5 de la carretera BV-5301, segons ha informat el Servei Català de Trànsit aquest diumenge. Un altre motorista, de 59 anys, va perdre la vida a la mateixa carretera del Brull a principis de maig.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l’avís del succés a les 17.35 hores d’ahir. El conductor de la motocicleta va sortir de la via per causes que encara s’estan investigant i va morir a l’acte.

La víctima, J. F. G., era veí de Castellar del Vallès. Quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, un helicòpter medicalitzat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques es van desplaçar fins al lloc dels fets.

Amb el sinistre d’ahir, el Servei Català de Trànsit comptabilitza 43 víctimes mortals aquest any a les carreteres de Catalunya. Dels morts, 17 són motoristes, segons el balanç provisional.

