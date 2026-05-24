"Hi participem amb alegria"
La visita del Papa mobilitza uns 18.000 voluntaris a Madrid, des d’adolescents fins a persones de 80 anys, que s’encarregaran de preparar esmorzars per als devots i guiar-los per la ciutat.
Molts van ser pelegrins a la Jornada Mundial de la Joventut del 2023 i al Jubileu del 2025.
Els 900 voluntaris «reclutats» a Barcelona es faran càrrec de les tasques més logístiques
Roberto Bécares
Tenen una il·lusió desbordant i unes ganes tremendes d’"acollir i donar tot el que hem rebut". Molts dels 150 voluntaris de la parròquia madrilenya de San Miguel Arcángel de Carabanchel que ajudaran a fer que el viatge del Papa a Madrid sigui un èxit van ser ells mateixos pelegrins al seu dia: en la Jornada Mundial de la Joventut del 2023, al Jubileu de l’any passat... "Allò els va moure. Hi ha molta alegria perquè ve el Papa, sobretot entre els joves, perquè ara els toca acollir a ells", assenyala Mario León, que és catequista, voluntari i coordinador d’aquesta parròquia.
Tot i que han fet alguna reunió, encara no han pogut posar fil a l’agulla perquè l’activitat parroquial està en el nivell més alt arran de la celebració de comunions i confirmacions. Al davant tenen el repte d’acollir 200 pelegrins, la major part d’una parròquia de Castelló, que dormiran tant en cases de famílies com en espais parroquials en estoretes i sacs de dormir.
"La setmana que ve ja començarem amb la logística: la neteja de les sales, traurem coses i veurem quants sacs de dormir ens hi caben; veurem qui s’encarrega dels esmorzars, dels dinars, de comprar ampolles d’aigua i ventalls i assessorar per al transport", precisa León, que destaca que "per a l’esmorzar" pensar a fer "alguna cosa casolana, galetes o pa de pessic, perquè no siguin el típic pa de llet". "És molt important l’energia i il·lusió que ens transmet el rector Miguel Ángel", puntualitza.
La il·lusió és extensible a tot Madrid. Segons l’arxidiòcesi, més de 22.000 persones es van inscriure a la pàgina web Conelpa.es per ser voluntaris, tot i que finalment, després del filtratge de dades, la xifra es va situar en 18.000, amb una àmplia varietat d’edats i amb més dones que homes: 66% davant el 34%.
Totes les edats
"Sincerament", explica Jesús Pascual, responsable de comunicació dels voluntaris a Madrid, "no hi ha una franja d’edat majoritària. Hi ha persones de totes les edats". "Tenim des d’adolescents, que han d’anar amb un adult responsable, a un gran volum de voluntaris d’entre 20 i 40 anys, però també molts de 50 i 60 anys i fins i tot gent de 70 i 80 a qui òbviament mirem de buscar una localització adient per a la seva capacitat física, com ara lliurant acreditacions o revisant la uniformitat del vestuari dels voluntaris", assenyala.
Després de Madrid, el Papa viatjarà a Barcelona els dies 9 i 10 de juny. Lleó XIV visitarà la presó de Brians, participarà en la commemoració a la Sagrada Família del centenari de la mort d’Antoni Gaudí i visitarà l’Abadia de Montserrat. Hi haurà 900 voluntaris, molts menys que a Madrid, atès que no hi ha esdeveniments públics massius, excepte la vigília a l’Estadi de Montjuïc, ni s’espera l’acollida de molts pelegrins. "S’encarregaran de tasques de logística", expliquen des de l’organització del viatge papal.
Els voluntaris vestiran la samarreta oficial del viatge, de color blanc, amb mànigues vermelles i també una franja vermella que recorre la part davantera de manera vertical, com la samarreta del Rayo Vallecano. Sense cap dubte han d’estar clarament identificats perquè s’espera que més d’un milió de persones assisteixin als actes més multitudinaris de Lleó XIV: la vigília nocturna a la plaça de Lima el 6 de juny i la missa a la plaça de Cibeles de l’endemà.
Una part important dels voluntaris es dedicarà, de fet, a l’"acollida": persones que col·laboren quan arriben els pelegrins a les diferents parròquies o escoles que han cedit instal·lacions per oferir-los indicacions i que sàpiguen arribar fàcilment als esdeveniments papals.
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
- Aquestes són les millors botifarres de Girona
- Bernat Costa, doble de Johnny Depp: 'Em conviden a pujar a iots pensant-se que soc l'original
- El 85% de les famílies ateses per Càritas a Girona no es pot permetre anar a fer un cafè, una mesura d'estalvi que 'trenca la seva xarxa
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Una motorista ferida després d’encastar-se contra l'aparador d'una botiga a Girona