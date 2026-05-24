L’emprenedora que tenia els ous quadrats
Barcelona va retre un homenatge tan sentit com merescut a Rosa Esteva, la dona que va canviar la restauració de la ciutat. Va regalar a tots els convidats ous de xocolata.
Joan Vehils
Feia temps que el Saló de Cent de l’Ajuntament no s’omplia tant com ahir. No va quedar ni un banc ni una cadira buits. Ni un. Cuiners, restauradors, dissenyadors, arquitectes, polítics, periodistes, amics i tota la família de Rosa Esteva van estar al seu costat el dia que Barcelona li va retre un homenatge que va ser tan sentit com merescut.
La dona que va canviar la restauració de la ciutat, segons paraules de Jaume Collboni, va entrar a la sala d’actes amb la seva neta Ale Lacour i l’alcalde. Al costat seu es van asseure el sommelier Josep Roca, el cellerer Álvaro Palacios i els dissenyadors Mario Eskenazi i Javier Mariscal. Aquest últim, que va néixer el mateix dia que Rosa Esteva, va explicar que tant l’un com l’altra eren iguals. O sigui, maleducats, pocavergonyes i, a vegades, impresentables. Ho va dir així. Textualment. Tot i que de seguida va afegir que Rosa Esteva també era generosa, emprenedora, intel·ligent, tossuda i creativa. Els esmentats Josep Roca, Álvaro Palacios i Mario Eskenazi també van mostrar un amor incondicional per Rosa Esteva.
Rosa Esteva es va estimar més treballar que no pas exercir de burgesa i va acabar creant el primer restaurant realment diferent de la ciutat. El Mordisco va néixer el 1987 i es va convertir en un lloc on podies menjar sol sense sentir-te sol. On la cuina era diferent, però continuava tenint gust de casa. Després va anar aixecant un imperi que va arribar a reunir 20 restaurants i un hotel. Sí, l’hotel OMM, dissenyat per l’arquitecte Juli Capella. "Per a mi va ser un projecte important", m’explica Capella, que recorda que Rosa Esteva tenia llavors tant geni com talent.
A Jaume Collboni el van acompanyar a l’homenatge el ja autoproclamat precandidat de Junts a l’alcaldia, Jordi Martí, i el seu principal valedor, Xavier Trias.
El discurs de Rosa Esteva va ser llegit per la seva neta Ale Lacour, actriu, escriptora i directora teatral. Va agrair el gest de Jaume Collboni i va tenir un record especial per a l’alcalde Pasqual Maragall. Un detall molt bonic d’una dona que ho continua controlant tot.
Hi havia el director general del Gremi de Restauració, Roger Pallarols; Paco de la Rosa Torelló, Albert Adrià, els germans Torres, Cristina Castañer, Mako Artigas, Anabel Campo Vidal, Llàtzer Moix, Clementina Milà i José María Milà, Poldo Pomés i també els meus col·legues Josep Sandoval, Xavier Mas de Xaxàs i Joaquín Luna.
Va ser un homenatge més que merescut a una dona valenta, treballadora, independent i amb un talent fora del que és comú. Té mal geni, sí, però és molt estimada i té una llista d’amics infinita. Al sortir, tots ells van recollir una capseta amb uns ous de xocolata. ¿Per què ous? Perquè ella mateixa presumia de tenir-los quadrats...
Travessar Barcelona amb cotxe, taxi o autobús és cada dia més complicat. Així que anar de l’Ajuntament al Palau de Pedralbes es va acabar convertint en una petita aventura. Dit això, va valer la pena. I no només pel fantàstic concert de Joan Dausà, sinó també perquè allà hi passava una cosa important.
L’esdeveniment servia per presentar dos nous models i per celebrar que Moventia ha adquirit, a través de Movento Stern, el concessionari de Mercedes Auto Beltrán, que fins ara operava amb LG Groupe. A priori pot semblar una operació empresarial més, però en realitat significa que una empresa catalana ha recuperat una marca emblemàtica que havia passat a mans franceses i amb una gestió molt criticada. Doncs això, que els clients segur que recuperaran l’excel·lent tracte que tant enyoraven.
Per aquesta raó no s’ho van perdre el president de Moventia, Josep Maria Martí; el CEO de Movento, Miquel Martí Pierre, i bona part de la seva família, a més del màxim responsable de Mercedes-Benz Auto Beltrán, Quim Badia, o el director del concessionari, Sergi Alcaide. També hi havia Xavier Beltrán o alguns ambaixadors de la marca com l’esmentat Joan Dausà, l’assessor del FC Barcelona Enric Masip i el director esportiu del club, Deco. També hi vam veure l’assessor del president Joan Laporta, Alejandro Echevarría; la promotora musical Gemma Recoder, i el cuiner osonenc Nandu Jubany, que va acabar sent l’altre gran protagonista de la nit al servir un sopar espectacular. En fi, un acte entranyable i amb un Joan Dausà sublim i divertit.
