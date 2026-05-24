mobilitat
Les obres del Trambesòs obligaran a tallar la T4, T5 i T6 des del juliol
La T4 tornarà a donar servei al setembre, mentre que la interrupció de les línies T5 i T6 continuarà per les obres de desdoblament del ramal de la Gran Via fins a la primavera del 2027. L’Ajuntament prepara un pla alternatiu.
L’Ajuntament i l’ATM financen els 32,5 milions d’euros del projecte
Glòria Ayuso
Les obres de canvi de traçat i desdoblament del Trambesòs entre Glòries i la rambla del Poblenou obligaran a tallar a partir del juliol les línies T4, T5 i T6. L’afectació serà diferent segons la línia. Totes estaran tallades fins al setembre, quan la T4 tornarà a donar servei en aquest tram. D’aquesta manera, amb l’inici de curs, ja es podrà tornar a agafar el tramvia al llarg de la Diagonal al costat Besòs de Glòries i continuar sense interrupció del servei cap a Verdaguer.
En canvi, el tall es mantindrà a les línies T5 i T6, ja que s’ha de desdoblar l’única via que comparteixen els combois que circulen en els dos sentits en un tram a l’altura de la Gran Via. En aquest cas, les obres, que inclouen la reurbanització del costat mar de l’avinguda, preveuen arribar al final la primavera del 2027.
Un pla alternatiu
Es tracta, doncs, d’un tall llarg, de manera que l’Ajuntament de Barcelona ja està preparant el pla alternatiu de transport. Per minimitzar en la mesura que sigui possible l’afectació, la programació de les obres pretén concentrar en els mesos d’estiu els treballs que afecten l’espai urbà entre la plaça de les Glòries i la Diagonal al costat Besòs.
Tot s’està preparant perquè en poc temps sigui possible canviar el traçat de les línies T5 i T6. Des de l’estació de Glòries, seguiran el mateix recorregut que la T4 i, en comptes de separar-se per agafar la Gran Via, també es dirigiran cap al lateral del costat mar de la Diagonal. En aquest tram de la Diagonal, les vies de les línies T5 i T6 hauran de fer un gir per pujar pel carrer Ciutat de Granada, des d’on, ara sí, agafaran la Gran Via en direcció al Poblenou. Això vol dir que travessaran el passeig central de la Diagonal i crearan una nova intersecció amb la T4.
Aquestes intervencions seran les que primer s’hauran de resoldre per deixar lliure el pas de la línia T4, la circulació de vianants i la de vehicles al carrer Badajoz i a la Diagonal. Les obres seguiran, tot i això, al carrer Ciutat de Granada i a la Gran Via.
En aquesta avinguda, el projecte de desdoblament de la via entre Glòries i Poblenou vol evitar que es formi un coll d’ampolla, ja que les línies T5 i T6 comparteixen una sola via en els dos sentits. Encara més quan la prolongació del tramvia des de Verdaguer fins a Francesc Macià augura un increment molt pronunciat d’usuaris del tramvia. Una vegada desdoblada la via, es podrà completar la reurbanització del costat mar de la superfície de la Gran Via, que havia quedat pendent des de la construcció del túnel i el soterrament del trànsit a l’altura de Glòries.
Les obres, que duen a terme l’Ajuntament i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i executen Comsa i FCC, compten amb un pressupost de 32,5 milions d’euros. L’Ajuntament finança 23,3 milions relacionats amb la urbanització i el canvi de traçat, mentre que la Generalitat, a través de l’ATM, aporta 9,2 milions d’euros més corresponents al desdoblament de la via.
Actualment, les vies del tramvia arriben a Glòries al costat Besòs tant des de la Gran Via com des de Diagonal, la qual cosa produeix un embull considerable que complica el pas de vianants i la circulació, en especial en l’encreuament del carrer Badajoz. Segons indiquen els estudis tècnics en què s’ha basat el projecte, la concentració de totes les vies en un sol traçat reduirà un terç el temps que triguen els tramvies a travessar aquesta zona, millorarà el pas directe dels vianants i reduirà l’estona que s’han d’esperar els vehicles als semàfors.
Malgrat totes aquestes millores, però, l’associació Promoció del Transport Públic considera que aquest nou traçat obligarà el tramvia a fer girs molt pronunciats quan passi pel carrer Ciutat de Granada, de manera que haurà de circular a una velocitat molt baixa, la qual cosa també implicarà un augment del temps de recorregut del servei.
