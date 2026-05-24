badalona
Sant Roc enderroca els seus últims blocs amb aluminosi
Les obres tanquen un projecte urbanístic iniciat el 1997, que suma 879 habitatges nous i més de 100 milions d’euros d’inversió en aquest barri.
GERARDO SANTOS
Gairebé 30 anys després que comencés el projecte de reforma urbanística del barri de Sant Roc, l’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha començat els treballs de demolició de dos dels últims quatre blocs de la zona, que van ser construïts amb ciment aluminós.
L’empresa Construcciones y Desmontes Ribera Navarra és l’encarregada de la demolició, que ha començat pels blocs 59 i 60, situats entre els números 200 i 210 de l’avinguda Marquès de Mont-Roig. Es preveu que la demolició es completarà cap al mes de setembre. Abans que no acabi l’any serà el torn dels dos últims blocs, els edificis 57 i 58. L’Incasòl preveu que tots els treballs s’acabin el primer trimestre del 2027, amb un pressupost total de 700.000 euros.
Les famílies que vivien en aquests blocs s’han anat ressituant en altres habitatges al llarg dels anys. Les últimes van rebre les claus dels seus nous pisos el juny del 2024, de mans de la consellera de Territori, Ester Capella, i de l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. El procés de reubicació es va iniciar el 2000 i ha comportat la construcció de 879 habitatges, amb una inversió total d’uns 100 milions d’euros: "Fem un acte de justícia", va declarar Capella després de concloure la reubicació dels veïns.
Ja la dècada dels 80 els habitatges van començar a presentar problemes d’aluminosi. La remodelació dels edificis del barri de Sant Roc es va incorporar en els programes impulsats pel sector públic a partir d’un conveni signat el 1998, tot i que no va ser fins al 2007 que es va concretar el projecte, amb l’aprovació final de la modificació puntual del Pla general metropolità. Alhora també es va plantejar l’obertura del barri a la ciutat, per afavorir la connexió entre els barris a la banda mar i a la banda muntanya i eliminar l’efecte barrera que produeixen els edificis paral·lels a l’avinguda Marquès de Mont-roig.
Els blocs del barri de Sant Roc es van aixecar el 1962 per allotjar-hi els veïns que malvivien a les barraques de la Barcelona metropolitana, els desplaçats per les riuades d’aquell mateix any, així com a badalonins expropiats per la construcció de l’autopista C-31.
