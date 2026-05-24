Entrevista
Xabier Gómez: «El Papa visitarà homes i dones a la presó de Brians, la parròquia que més estimo»
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat subratlla que amb l’estada de Lleó XIV a la presó i a Montserrat, la diòcesi serà territori “d’arribada i no només de pas” del Pontífex
Toni Sust
Com viu la seva diòcesi el fet d’acollir dos dels punts més destacats de la visita que el papa Lleó XIV farà a Catalunya els dies 9 i 10 de juny, la presó de Can Brians i Montserrat?
Gairebé a última hora vam saber que el Papa havia acceptat visitar Can Brians.
Ho va proposar vostè?
Bé, va ser una feina d’equip. Però no he acabat d’explicar com ho visc. Ho visc amb humilitat i senzillesa, sabem que no som Barcelona. Som conscients que no juguem a primera divisió. Sant Feliu sortia segur a l’agenda del Papa, perquè l’aeroport del Prat forma part del nostre territori diocesà, i per tant al bisbe li toca rebre i acomiadar el Papa. És una qüestió de protocol.
És a dir, que això li tocarà a vostè.
Jo seré al peu de l’escala de l’avió. Però la principal activitat per la qual es va muntar aquest viatge és la Sagrada Família: l’acte central serà la benedicció de la Torre de Jesús. Per tant, el focus està posat a la Sagrada Família i en Antoni Gaudí. L’arquitecte de Déu.
Hi ha un altre escenari que era previsible en el viatge de Lleó XIV.
Era molt probable que si el Papa venia amb temps anés a peregrinar a Montserrat, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, que és el cor de Catalunya i el cor espiritual del nostre bisbat. Amb això, la diòcesi de Sant Feliu es converteix no només en un territori de pas sinó també d’arribada del Papa, perquè va a la Santa muntanya. I després va sorgir aquesta altra possibilitat. Perquè la primera previsió era que el Papa arribés a Montserrat en helicòpter des de Barcelona. Quan vam saber que hi aniria en cotxe, va sorgir l’oportunitat. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i jo mateix ens vam mirar. Havíem coincidit a la presó de Can Brians en alguna eucaristia, en alguna missa, en alguna celebració. I nosaltres dos i els mateixos interns de la presó teníem la il·lusió i l’interès que es donés aquesta visita a Can Brians. Són interns amb els quals mantenim i mantinc una relació, als quals he demanat que escriguin cartes al Papa. Quan vaig estar a Roma al març li vaig demanar una benedicció especial per a ells. Espadaler i jo vam parlar i ens vam dir: “I si ho proposem?”. I ho vam proposar al monsenyor que coordina tota la visita del Papa.
I com es diu el monsenyor que coordina el viatge?
Es diu monsenyor que coordina el viatge.
I qui li ho va demanar? Vostè mateix?
Jo mateix. I ens va dir que la possibilitat existia, que el Papa havia fet una visita a una presó d’homes a Bata, a Guinea, i que millor si podia visitar dones a Can Brians.
La visita serà a internes de la presó?
A homes i dones. Mantindrà una trobada amb els interns, els feligresos de la parròquia —entre cometes— que viu la fe dins la presó. Allà hi ha una comunitat. Aquesta petita parròquia de la presó és la que més estimo, perquè és la més vulnerable, la més dura. Les persones que són a la presó viuen situacions molt dolentes, a nivell vital, existencial i familiar.
És un món que com a societat preferim no mirar gaire.
És una realitat invisibilitzada. I una part important de la població de la presó pertany a una classe social precària. Normalment, són persones que no han tingut les mateixes oportunitats que molta gent. A la presó a vegades es trenca amb la família i amb els amics, però també hi ha solidaritat i companyonia. No tot el que passa allà és fosc i dolent.
Serà una visita breu. Alguns diuen que el Papa es desviarà a la presó, però jo no ho crec.
El que farà és assenyalar el camí, el camí de l’Església. La seva visita parla per si mateixa i està en coherència amb altres que farà aquests dies. Recordem que a Madrid anirà a Carabanchel a visitar un projecte de Càritas.
I a Barcelona es reunirà amb entitats socials.
A Sant Agustí. Anirà al cor del Raval. I no és casual que vagi a la parròquia de Sant Agustí, on es mantindrà aquesta trobada amb el món social vinculat amb el compromís i el dinamisme de l’Església en aquest àmbit. Això és part de la vida catòlica i cristiana. L’Evangeli és això. Acció, caritat, compromís, compassió, misericòrdia.
La tercera pota del viatge del Papa és Canàries, potser la parada més significativa pel pes social de la visita, per ser destí d’un gran nombre d’immigrants que volen arribar a Europa. És una qüestió que vostè coneix especialment bé com a responsable de Migracions de la Conferència Episcopal.
He estat responsable de Migracions de la Conferència Episcopal i ara m’encarrego de migracions i interculturalitat a la Tarraconense. Porto els migrants molt a prop del cor (mostra la creu que porta al coll). Aquesta creu ve de Canàries, de l’illa d’El Hierro. És un tros de fusta d’una pastera del Senegal. Un regal dels companys de Canàries quan em van fer bisbe, quan jo tenia altres plans. Crec que en realitat no tenim cap problema de convivència a Catalunya ni a Espanya. El problema més gran que tenim és el de l’habitatge, el de la gent jove que no es pot independitzar, la precarietat laboral. Si us plau, parlem del que realment importa. Vivim un hivern demogràfic que ens condicionarà molt. D’aquí a deu anys la fotografia de Catalunya haurà canviat: hi haurà gent gran i una gran diversitat cultural. Per tant, no em preocupa tant el tema de la migració. Perquè no parlem del rebuig al migrant, sinó del rebuig a la precarietat, al pobre, perquè el que ens molesta és el pobre. No sé si hem de parlar tant de xenofòbia com d’aporofòbia.
És una tendència clara en els últims anys.
Si ens preocupa la pobresa, haurem de pensar què hi ha darrere, què provoca la desigualtat i la precarietat, i posar-nos les piles. Les xifres indiquen que arriba una crisi rere l’altra i els rics cada cop són més rics, mentre que la classe mitjana i els més pobres van perdent capacitat adquisitiva. Alguna cosa no funciona. I els qui s’estan fent rics són els que dominen el discurs i influeixen en l’economia i en la intel·ligència artificial, dissenyant una societat que no sé cap a on ens porta. Hem de despertar; crec que la llibertat està en perill. Estem molt condicionats pel mòbil i pels algoritmes. Vivim en un sistema econòmic que descarta molta gent, aquest capitalisme salvatge i aquest tecnofeixisme perillosíssim... Esperem una paraula a l’encíclica del Papa que es publicarà la setmana vinent sobre la intel·ligència artificial i sobre la humanitat. Com deia el papa Lleó, l’ésser humà no és un algoritme, és desig.
Aprecia una reconnexió de la gent, i especialment dels joves, amb l’Església?
Crec que hi ha un despertar espiritual de la gent més jove, en general. Això es canalitza com una recerca dins l’Església catòlica: arriba gent jove amb preguntes. Però no és només un fenomen de l’Església catòlica. Hi ha un retorn. La gent està insatisfeta, ho ha tingut tot però sent un buit. Sobretot des de la pandèmia. Crec que els joves fan un camí de recerca que els porta a preguntar-se per l’aportació de la religió.
El papa Francesc va ser un punt d’inflexió pel que fa a la proximitat de l’Església amb la gent?
El papa Francesc va ser un regal de Déu que va posar al centre de l’Església una realitat que es viu a la perifèria de l’Església sud-americana. Els papes anteriors eren europeus. Un argentí, molt proper, que crec que ha estat el Papa que més ha encarnat el que el Concili Vaticà II va proposar i proposa. Va viatjar a Lampedusa, i el papa Lleó hi anirà aviat. Hi ha una continuïtat. En Lleó XIV les formes són molt suaus, però el contingut és molt profund.
Convé explicar més la necessitat que hi hagi diversitat?
Hi ha una qüestió amb la identitat. Ens eduquen de manera que, si som del Barça, hem de ser antialtres; si parlem una llengua, no n’hem de parlar una altra. Crec que hem d’estar oberts a identitats múltiples. Educar la gent i estar contents de tenir més d’una identitat. De vegades poso l’exemple de Lamine Yamal, que és català, que també té la identitat del pare i la de la mare. I amb alegria. És important. Perquè hi ha temes que em preocupen, com el de les bandes llatines als barris, que han nascut aquí. Hem de treballar perquè les identitats siguin més esponjoses i es comuniquin més. Ens hi juguem molt.
