Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Selectivitatestrangers GironamarihuanaGirona FCIsak AndicLlet Nostra
instagramlinkedin

Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria

El canvi arriba com a part d’una important onada de novetats a escala estatal

Un treballador a la barra d'un local

Un treballador a la barra d'un local / Europa Press

Cristian Miguel Villa

L’hostaleria afronta un 2026 ple de canvis laborals, i Catalunya serà una de les comunitats més afectades per les noves mesures: els ajustos en salaris i jornada laboral seran algunes de les principals novetats que arriben aquest any.

L’hostaleria rep canvis laborals importants

Segons s’ha informat, els territoris de Barcelona, Girona i Tarragona aplicaran un increment del 4% en els salaris del sector, amb l’objectiu de millorar la competitivitat en un dels àmbits que genera més llocs de treball al llarg de l’any.

Així mateix, també és sabut que les jornades laborals a l’hostaleria poden fer-se molt llargues en alguns casos. Per això, s’aplicarà una reducció, amb un màxim anual de 1.783 hores treballades.

De fet, tots aquests canvis són un reflex de les novetats generals a Espanya. La pujada del salari mínim interprofessional (SMI) fins als 1.221 euros bruts en 14 pagues és una mesura a la qual moltes empreses s’han hagut d’anar adaptant des del gener passat.

A més, aquest és un any en què s’han dut a terme renovacions de convenis col·lectius d’hostaleria i en què s’han aplicat noves normatives europees centrades en la transparència salarial.

Dit això, els canvis estructurals en matèria salarial no afecten només els treballadors que es movien en la franja de l’SMI. Algunes categories superiors en cadenes de restauració també veuran reajustat el seu salari anual.

I, per si tot això no fos prou, també s’han confirmat novetats com un plus específic de nocturnitat per treballar de 22.00 a 6.00 hores, a més de la prohibició a les empreses d’eliminar dies lliures o retirar drets laborals per compensar les pujades salarials.

Notícies relacionades

En definitiva, els treballadors de l’hostaleria reben moltes noves garanties a Catalunya aquest 2026, però també a la resta de comunitats autònomes de l’Estat. L’hostaleria entra així en una nova etapa marcada per salaris més alts, més control horari i més garanties per als treballadors.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
  2. Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
  3. Delfí Geli després del descens del Girona: 'Toca admetre errors, rectificar i buscar solucions
  4. Llet Nostra canvia de president després de 10 anys: Josep Maria Campabadal substitueix Jordi Riembau
  5. Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar
  6. Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
  7. El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
  8. Crits de «directiva, dimissió» i retrets en una nit negra

El "saltet endavant" d'Iyana Martín amb l'Spar Girona: "Volia competir per poder jugar a l'Eurolliga"

El "saltet endavant" d'Iyana Martín amb l'Spar Girona: "Volia competir per poder jugar a l'Eurolliga"

Vuit jugadors del Barcelona i cap del Reial Madrid en la llista de Luis de la Fuente per al Mundial 2026

Vuit jugadors del Barcelona i cap del Reial Madrid en la llista de Luis de la Fuente per al Mundial 2026

Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria

Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria

Treball posa el focus en les empreses que utilitzen el període de prova per acomiadar gratis

Treball posa el focus en les empreses que utilitzen el període de prova per acomiadar gratis

El Salt fa història a la Copa d’Espanya Fem 17

El Salt fa història a la Copa d’Espanya Fem 17

Girona lliura els premis del 46è Concurs de Jocs Florals i Literaris Escolars de Primària

Girona lliura els premis del 46è Concurs de Jocs Florals i Literaris Escolars de Primària

L'OMS avisa que els "brots infecciosos" seran cada vegada més perjudicials

L'OMS avisa que els "brots infecciosos" seran cada vegada més perjudicials

Joan Dausà rodarà el seu nou videoclip en un municipi i un xiringuito de la Costa Brava

Joan Dausà rodarà el seu nou videoclip en un municipi i un xiringuito de la Costa Brava
Tracking Pixel Contents