Iniciativa comunitària
Una escola de Sant Roc organitza un festival de cine
L’IE Baldomer Solà manté des de fa quatre anys un festival internacional de curts que busca obrir finestres i reforçar l’autoestima dels joves.
Helena López
Tot i la pluja, tot i l’adolescència, tot i ser dilluns i ja en el sempre crític tercer trimestre, en Boriz, la Carmen, la Nayab, en César i l’Adrià recorren l’ample passadís de l’IE Baldomer Solà amb un somriure. Venen de fer un assaig general en què no ha fallat res. S’han vist damunt l’escenari, protagonistes, i això els ha agradat. Amb les seves més de 400 butaques, el teatre Blas de Infante impressiona, però han treballat molt i ho tenen tot a punt. Així ho expliquen aquests cinc alumnes de 4t d’ESO de l’institut escola de Sant Roc (Badalona), organitzadors de la quarta edició del Festibaldo, el festival internacional de curts del barri. "Ha sigut un esforç molt gran, però som aquí", explica en Boriz, convençut, com els seus companys, que poden fer coses importants, amb una barreja de sentiments per deixar enrere el curs vinent el Baldomer Solà, on estudia des de segon de primària, quan va arribar del Perú, però amb moltes ganes de començar a estudiar Informàtica el curs que ve.
Quan diuen que ho han fet tot, no fan pas broma. L’organització del Festibaldo és una activitat APS (aprenentatge i servei) que dura tot el curs, durant el qual han fet des de la preselecció dels curts arribats d’arreu del món –"del Perú, dels Estats Units, d’Itàlia..., de tot arreu", assenyala la Nayab–, fins al guió de les gales, en què han volgut introduir gags d’humor –"jo faig de monja", fa broma la Carmen– i que també presenten ells.
"L’entorn és un condicionant tan gran per a l’alumnat, que l’objectiu del Festibaldo és obrir-los finestres. Que vegin que són capaços de fer coses maques i que tenen impacte", apunta Josep Vilaró, director del Baldomer Solà des d’aquest curs, però docent d’aquest centre, catalogat com de màxima complexitat, des de fa set anys, quan aquesta escola va assumir, en el curs 2019-2020, el repte de convertir-se en institut escola per evitar l’abandonament escolar. "Abans només fèiem fins a 6è i a 1r d’ESO passaven a l’Eugeni d’Ors [l’institut públic del barri], però moltíssims alumnes ja no hi anaven, sobretot les nenes. Però aquí continuem lluitant per això", relata Eva Cutando, secretària de l’equip directiu.
El repte principal del nou equip de direcció encapçalat per Vilaró és reduir l’absentisme i treballar per compensar l’extrema vulnerabilitat de l’entorn –Sant Roc és un dels barris més empobrits de Catalunya– en un centre on el 60% dels alumnes són d’ètnia gitana i l’altre 40% d’origen migrant, majoritàriament pakistanès. Projectes com el Festibaldo són un estímul per als joves, a més de projectar-ne una imatge positiva fora.
Nova categoria
En la quarta edició del festival han creat, a més, una categoria nova, de curts d’alumnes de secundària. "Hi participen tots els centres de Sant Roc, públics i privats, i venen a la gala alumnes de tot Badalona", destaca orgullós Vilaró. "En total són tres gales: dimarts per als alumnes de primària, en què hem seleccionat curts adaptats a la seva edat; dimecres, la nova categoria, en què participen els instituts del barri i ho fem al carrer, a la plaça, perquè ho vegi tothom, i dijous ja el festival internacional de curts, amb els curts arribats d’arreu del món al Blas de Infante", resumeix Víctor Dieste, el cap d’estudis de secundària.
