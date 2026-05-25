En ple conflicte amb els sindicats
El Govern aprovarà aquest dimarts la incorporació de 1.787 nous docents, personal d’atenció educativa i administratius
L’Executiu defensa que aquesta inversió, de 93,5 milions d’euros, té per objectiu abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l’escola inclusiva i millorar l’FP
Illa obre una nova etapa després del pacte de pressupostos amb el focus posat en mestres, pisos, trens i finançament
El Periódico
El Govern aprovarà aquest dimarts en el Consell Executiu l ’ampliació de la plantilla a les escoles, segons ha pogut saber l’agència ACN. En concret, el curs 2026-27 s’hi incorporaran 1.787 nous professionals, entre docents, personal d’atenció educativa (PAE) i personal d’administració i serveis (PAS). Una inversió, de 93,5 milions d’ euros que el Govern defensa que té per objectiu abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l’escola inclusiva i millorar la formació professional.
A més, la mesura pretén també contribuir a desburocratitzar els centres educatius. Tot i que les noves dotacions són, majoritàriament, per a personal docent, amb 1.068 places (d’aquestes, 400 són per a l’escola inclusiva); el paquet inclou també les incorporacions de 272 treballadors de personal d’administració i serveis (PAS) i 447 de personal d’atenció educativa (PAE).
Setmana de noves vagues
La mesura – que vol donar resposta a algunes de les reivindicacions dels docents – s’aprovarà un dimarts en què es reprendran les negociacions amb els assetjaments – la nova reunió està prevista a les 12 del migdia –, i en una jornada de vaga d’estudiants, i la vigília d’una nova jornada de vaga genera educativa, aquest dimecres.
