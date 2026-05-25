Un ideal extrem de bellesa "viril" sedueix els nois
Als gimnasos, fòrums i xarxes socials s’estén la moda del ‘looksmaxxing’, que fa que molts joves segueixin pràctiques de vegades perilloses, com per exemple modificar-se la mandíbula.
«Ser atractiu és sinònim de tenir èxit, el físic és una prova de triomf personal»
«He vist nois tallant-se els llagrimers per tenir els ulls més esquinçats»
Juan Fernández
L’Héctor, en Juan i en Miguel, tres adolescents residents al centre de Madrid, comparteixen la preocupació pels estudis –dos fan batxillerat i un cursa un mòdul d’FP–, l’interès per les sortides nocturnes dels divendres i dissabtes amb altres nois de la seva edat –16 i 17 anys– i l’afició al gimnàs, el lloc on es van conèixer i es van fer grans amics. Però si hi ha un assumpte que últimament els estimula i els fa sentir-se en perfecta sintonia és la cura de la imatge personal. Diàriament s’intercanvien vídeos i documents amb tècniques i trucs per millorar l’aspecte, s’escarrassen al gimnàs per estar més musculats i viuen la qüestió estètica com una de les seves prioritats. "Tenir una presència més potent i atractiva ens fa sentir més bé", confessen aquests nois.
Fa temps que l’interès per l’estètica en l’adolescència i primera joventut va deixar de ser patrimoni femení. La novetat, ara, és l’obsessió que molts nois han començat a manifestar per la imatge que projecten. Volen veure’s més virils i per aconseguir-ho estan disposats a seguir qualsevol tècnica que els acosti al cànon estètic masculí que troben a les xarxes: mandíbula marcada, rostre quadrat, celles remarcades, ulls ametllats, clavícules destacades i una musculatura hipertrofiada, sobretot als braços, espatlles, pit i esquena.
L’impacte de les xarxes socials
La moda ve dels Estats Units, on compta amb una denominació pròpia, looksmaxxing (traduïble per "maximització de la imatge personal"), però en l’era de les xarxes socials les fronteres no existeixen i tots tres adolescents presumeixen de conèixer fil per randa el patró de bellesa masculina que s’ha imposat entre els nois de la seva edat, així com també multitud de trucs i de mètodes per aconseguir-ho.
Els van aprendre veient vídeos de TikTok, d’Instagram i de YouTube, llegint recomanacions en fòrums especialitzats o bé seguint directes que ofereixen influencers d’aquesta matèria com poden ser Alex Costa, Kareem Shami, Hullo i, sobretot, el model i estrímer Clavicular, que és el principal apòstol mundial del fenomen.
L’Héctor, en Juan i en Miguel es declaren softmaxxers, versió light d’aquesta obsessió per l’estètica viril i juvenil que considera l’aplicació de tècniques no invasives, com l’entrenament intens al gimnàs per desenvolupar la musculatura, l’ús de cremes per tenir cura del cutis, el perfil de les celles o la ingesta de suplements com el potassi –"ajuda a retenir menys líquids i que el rostre sigui més fi i cantellut", adverteixen–, el magnesi o la creatina, una molècula servida en pols que permet treure més rendiment a l’exercici físic.
També estan acostumats a anar sempre amb la llengua enganxada al sostre del paladar per lluir un rostre més quadrat –tècnica coneguda com a mewing– i de vegades s’apliquen massatges a les parpelles i les temples per drenar aquesta zona de la pell i aconseguir el que en diuen "ulls de caçador" o de "predador": una mirada esmolada i lleugerament entretancada que consideren "més viril". Però no se senten pas estranys. "A l’institut, tots els nois en parlem. Esforçar-se per treure el màxim rendiment del nostre potencial de bellesa forma part del nostre dia a dia. ¿Què hi ha de dolent, en això?", plantegen, tot i que reconeixen que n’hi ha que porten aquesta obsessió estètica a límits "insans". Són els "hardmaxxers", versió extrema del culte a la imatge que inclou operacions de cirurgia per corregir faccions, autolesions a martellades a les mandíbules per tenir un mentó més quadrat o la presa d’anabolitzants i hormones per guanyar alçada i musculatura.
Tots tres asseguren que aquestes "bogeries" –en diuen així– només les coneixen de les xarxes –"jo he vist vídeos de nois tallant-se els llagrimers amb un cúter per tenir els ulls més esquinçats", confessa un d’ells–, però la cirurgiana plàstica Petra Vega s’ha trobat amb casos similars a la consulta. "Busquen rostres de pel·lícula de ciència-ficció. Arriben demanant bestieses per perdre el greix de les galtes i tenir el rostre més fi, i punxades d’àcid hialurònic a les mandíbules per remarcar el mentó. Estan obsessionats amb les mandíbules", destaca la doctora, membre de la Societat Espanyola de Medicina Estètica.
Més interès per la cirurgia
Un estudi recent elaborat per aquesta societat mèdica reflecteix l’augment de l’interès dels joves per la cirurgia estètica. "El grup d’edat que més ha crescut els últims anys és el de 16 a 22 anys, i entre els nois, no les noies, la demanda ha pujat un 20%. A molts els hem de dir que no, perquè no busquen corregir defectes, sinó canviar trets, i no valoren les conseqüències que això té per a la resta de les seves vides", explica la doctora, que creu haver detectat de vegades "problemes psicològics" després d’aquesta preocupació estètica. "Molts són molt guapos, però se senten insegurs perquè no es veuen tan atractius com els nois que veuen als mòbils", observa.
L’adolescència és una etapa de transició en què acostumen a aflorar les inseguretats, però les xarxes socials han afegit estrès a aquest procés. "La pressió estètica digital va afectar primer les noies, que es van obsessionar per assemblar-se al que veien a les pantalles, i ara ha arribat als nois, que repeteixen el mateix patró", avalua Roger Ballescà, coordinador del Comitè d’Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. En el cas d’ells, però, s’hi afegeix un factor generacional i de gènere. "Després de l’última onada feminista, la figura masculina ha quedat desdibuixada. A falta de referents, molts nois es veuen atrets per un model que recorda, també estèticament, el mascle alfa del passat", analitza aquest terapeuta.
L’Héctor, en Juan i en Miguel es reconeixen en aquesta anàlisi. "El nivell de bellesa masculina ha augmentat, ho veiem diàriament a les xarxes, i això ens obliga a esforçar-nos per augmentar el potencial d’atracció", confessen.
L’apel·lació a l’"augment" no és pas casual. El discurs del looksmaxxing està marcat per la idea de l’"ascens": els influencers animen els seguidors a lluitar contra els seus límits per "ascendir de nivell" i difonen catalogacions de figures masculines ordenades segons el grau de bellesa. "Recorda la lògica dels videojocs, que està orientada a la superació de proves per augmentar de nivell. Però hi ha alguna cosa més. Per a ells, el seu físic s’ha convertit en la prova del seu triomf personal", apunta Ballescà. "Ser atractius és sinònim d’èxit per als nois d’avui", reconeixen els adolescents.
