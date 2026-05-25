«Revolució verda»
Sánchez anuncia un pla de 9.000 milions d’euros per rehabilitar habitatges i promoure el transport sostenible
El Govern proposa un «pla social» per ajudar les llars més vulnerables davant els impactes de les crisis energètica i climàtica
El president afirma que part d’aquests fons serviran per desplegar l’abonament únic de transport
El Govern reforçarà els plans d’alerta i prevenció davant desastres naturals i la lluita contra notícies falses climàtiques
Valentina Raffio
Europa s’ha proposat retallar un 55% les seves emissions per al 2030. Per a això, els països membres hauran de desplegar en aquest període un paquet de mesures per accelerar la descarbonització de les seves economies. Segons ha anunciat aquest dilluns el president del Govern, Pedro Sánchez, Espanya vol emprendre aquest camí amb la mirada posada en la classe treballadora, les llars més vulnerables, les pimes i tots aquells grups socials que, ara com ara, destaquen com els més afectats pels impactes climàtics i, al seu torn, per l’alça en el preu dels combustibles i l’electricitat. Davant d’això, el Govern ha proposat desplegar un «pla social per al clima» dotat de fins a 9.000 milions d’euros fins al 2032 per accelerar la rehabilitació de llars vulnerables i per promoure la mobilitat sostenible. «El cost de la transició ecològica no pot arribar als qui menys en tenen. La revolució verda ha de ser una oportunitat per a tothom», ha defensat Sánchez.
La iniciativa, presentada aquest dilluns a Madrid, sorgeix d’un procés europeu que estableix que cada país ha de remetre a Brussel·les un pla específic sobre com accelerarà, d’una banda, la reducció d’emissions i, de l’altra, com ajudarà els col·lectius vulnerables davant les possibles pujades de preus derivades d’aquest procés. És allà on Sánchez ha defensat l’aposta del Govern per desplegar un pla que permeti avançar en la «revolució verda» alhora que es protegeix la classe mitjana. Segons l’anunciat avui, la intenció del programa és desplegar fins a 4.700 milions d’euros per a mesures enfocades a la rehabilitació d’habitatges i barris sencers, perquè consumeixin menys energia, redueixin emissions i, sobretot, redueixin factures, actuant sobre la desigualtat energètica en llars més vulnerables; impulsar nous habitatges socials, amb estàndards energètics més elevats; i recolzar comunitats energètiques i autoconsum col·lectiu, per democratitzar l’energia.
El pla també aspira a desplegar fins a 4.300 milions d’euros per «modernitzar i descarbonitzar la mobilitat» a Espanya. En aquest àmbit s’espera la posada en marxa d’un Abonament Únic Social, que permetrà la pràctica gratuïtat del transport públic urbà, metropolità i interurbà per a milions de ciutadans. També s’impulsaran mesures per reforçar la mobilitat rural de la mà de les comunitats autònomes; desplegar ajudes a autònoms, microempreses i pimes per renovar els seus vehicles i adaptar-se a una mobilitat més neta i més barata; i accelerar l’electrificació del transport comercial i aeri. «Defensar la transició ecològica avui no és només una qüestió de justícia social, mediambiental, sinó també d’autonomia estratègica, ser més sobirans econòmica. Perquè ens fa més lliures», ha defensat Sánchez durant la seva intervenció.
Segons expliquen els impulsors d’aquesta iniciativa, la prioritat del programa és atendre «llars vulnerables, especialment les que es troben en situació de pobresa energètica o amb rendes baixes i mitjanes-baixes que no disposen de recursos per rehabilitar els seus habitatges», així com usuaris del transport en situació de vulnerabilitat, afectats per la manca d’alternatives viables al vehicle privat de combustió. També s’adreça a microempreses de menys de deu treballadors i amb una facturació anual inferior als dos milions d’euros que tenen una elevada dependència dels combustibles fòssils en les seves flotes. «La definició dels beneficiaris s’ha realitzat amb criteris de rigor tècnic i sensibilitat social», afirmen des del Govern amb referència a aquesta qüestió.
El primer «pla social per al clima» d’Espanya s’ha construït a partir del debat i la consulta amb entitats, acadèmics i agrupacions de la societat civil. A partir d’ara, aquest esborrany se sotmetrà a una fase de consulta pública que es mantindrà oberta fins al 29 de juny i més endavant, després d’estudiar les aportacions rebudes, s’iniciarà una segona ronda de debat per incorporar les propostes derivades d’aquest procés. El Govern afirma que el document final hauria d’estar llest per a finals d’aquest any. Serà aleshores quan es remetrà a Brussel·les, que haurà d’estudiar-ne l’aprovació, ja que, a la pràctica, serà la Comissió Europea qui finançarà el gruix del pla. Espanya, per la seva banda, s’ha compromès a aportar fins a un 25% dels fons necessaris per articular totes aquestes iniciatives.
Mesures estratègiques
La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Sara Aagesen, ha definit aquest pla com un «instrument fonamental» en «temps complexos» i amb «desafiaments interconnectats». Sobretot, per acompanyar «les llars més vulnerables» davant els impactes d’una crisi en auge com és el canvi climàtic o de situacions geopolítiques especialment complexes com, per exemple, la crisi energètica derivada de la Guerra de l’Iran i el tancament de l’estret d’Ormuz. «Urgeix incorporar la variable climàtica en totes les decisions que prenguem. Tot això, utilitzant sempre la brúixola del millor coneixement científic disponible», ha defensat Aagesen, que també ha apel·lat a la necessitat d’impulsar una «revolució verda» que no deixi ningú enrere.
L’esdeveniment ha comptat també amb la participació del ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, així com de la ministra d’Habitatge i Agenda Urbana del Govern d’Espanya, Isabel Rodríguez. Durant la seva intervenció, Puente ha defensat la mobilitat com un «dret fonamental» i una «mesura de cohesió social i territorial» que permet garantir, per exemple, l’accés a la sanitat, l’educació i fins i tot a l’habitatge, també per a persones que viuen lluny del seu lloc de feina. Rodríguez, per la seva banda, ha parlat de la importància de les mesures de rehabilitació com a «oportunitat» no només per millorar les llars de la gent sinó també per ampliar el parc d'habitatge a Espanya.
