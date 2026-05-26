La baixada de ràtios costarà més de 28.000 milions en una dècada
Un informe d’Esade assegura que la inversió per habilitar 69.000 aules d’escoles i instituts i assumir el cost de la contractació dels professors és "massa alta per a l’escàs impacte que provocarà en l’aprenentatge".
Olga Pereda
Tenir menys alumnes per classe és un dels grans cavalls de batalla dels professors, que des de l’època de les retallades del 2012 reclamen la mesura amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge. Després d’anys de reivindicacions, el Govern acaba d’aprovar una iniciativa legislativa per rebaixar les ràtios: de 25 alumnes a 22 a primària i de 30 a 25 a l’ESO. A més, els alumnes amb necessitats educatives especials comptaran com a dos. La norma ja ha desembarcat al Congrés, on serà tramitada perquè sigui aprovada definitivament. L’EsadeEcPol, en canvi, refreda les bondats de la legislació.
El centre de polítiques econòmiques estima que la futura norma, que s’aplicarà en centres públics i concertats, obligaria a habilitar unes 69.000 aules i a incorporar l’equivalent a 103.000 docents a jornada completa (no tots seran noves contractacions perquè una part serien professors ja en actiu). Segons els seus càlculs, en la pròxima dècada (2027-2036), el cost pressupostari net mitjà seria de 2.818 milions a l’any, amb un acumulat de 28.184 milions. Només el 2031, quan la llei estigui plenament implementada tant a primària com a l’ESO, el cost real arribarà als 6.549 milions.
L’EsadeEcPol assegura que és una reforma molt cara i amb pocs efectes en l’aprenentatge. Els seus investigadors aposten per aplicar-la no amb caràcter universal, sinó només als centres d’alta complexitat, on la majoria dels alumnes tenen condicions socioeconòmiques desfavorables. Firmada per Lucas Gortazar, director adjunt de l’EsadeEcPol, i José Montalbán Castella, professor d’economia a la Universitat d’Estocolm, la investigació reclama generalitzar una altra mena d’iniciatives amb més impacte en l’aprenentatge, com les tutories intensives. També planteja altres propostes "eficaces", com els complements salarials als docents de centres d’alta complexitat.
"L’esforç inversor d’aquesta llei és molt elevat i les conseqüències en l’aprenentatge, escasses", defensa Gortazar, que critica l’absència de dades en la memòria econòmica que acompanya el text legislatiu i convida el Govern a afrontar el debat. L’informe de l’EsadeEcPol reconeix que la reducció generalitzada de ràtios comporta efectes en el clima de l’aula i en el benestar docent. Una reducció de cinc alumnes per classe podria reduir les conductes conflictives en uns quatre punts percentuals, millorar el benestar docent en un 5% i augmentar la satisfacció familiar en un 2,5%. Aquests resultats, insisteixen els autors, són "modestos" per al volum d’inversió de la mesura.
Al març, el centre de polítiques econòmiques ja va publicar un estudi que assegurava que tenir menys alumnes per classe i, per tant, contractar més docents és una mesura molt costosa, amb efectes petits o nuls en l’aprenentatge. L’informe no va tenir les simpaties dels professors. Fins i tot la ministra d’Educació i FP, Milagros Tolón, va defensar la baixada de ràtios. "No és el mateix estar en una aula massificada que en una en què es puguin atendre dignament tots els alumnes", va assegurar.
Els investigadors de l’EsadeEcPol destaquen en el seu nou estudi que Andalusia, Catalunya i Madrid concentraran el 63% del cost estatal de la mesura. "Els centres que tenen més percentatge d’alumnes de nivell socioeconòmic més alt concentraran el 31% de la despesa de l’Administració, enfront del 22% dels que tenen un nivell socioeconòmic més baix. Això es deu al fet que les aules que depassen el nou límit estan més concentrades en zones urbanes on hi ha més demanda i, per tant, amb perfils socioeconòmics més alts", assegura Gortazar.
Tutories intensives
La recomanació no és abandonar per complet la baixada de ràtios, sinó aplicar-la en centres d’alta complexitat, "on l’evidència suggereix que pot tenir més sentit". També proposa destinar part dels diners a altres polítiques amb evidència comprovada, com les anomenades tutories intensives o iniciatives com ara Proa+, un programa d’orientació, avenç i enriquiment educatiu amb tutors que treballen en grups petits. "Està demostrat que, si es fan classes de mitja hora cada dia durant tres mesos seguits, aquests alumnes amb llacunes arriben al nivell de la resta de companys", explicava en una recent entrevista Ismael Sanz, investigador de Funcas.
Altres propostes que suggereixen Gortazar i Montalbán són els complements salarials per a docents en centres complexos i el MIR educatiu, que consisteix a traslladar als professors el sistema de formació i especialització dels metges. Catalunya ha emprès un projecte pilot que s’ha batejat com a Programa de residència inicial docent Sensei.
