Els Mossos augmenten els controls als parcs per acorralar la cultura de la navalla
La policia intensifica els dispositius del pla Daga contra les armes blanques a Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu i ocasionalment també a Sant Martí.
Germán González
El pla Daga dels Mossos d’Esquadra, desplegat per tot Catalunya per requisar armes blanques a la via pública, té un focus d’atenció als barris del nord de Barcelona i en especial els divendres, dissabtes i diumenges. Els controls s’han intensificat els caps de setmana a tres districtes clau: Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu. Ocasionalment n’estableixen algun també en punts de Sant Martí, pròxims a la rambla de Prim.
L’objectiu és detectar preventivament armes blanques abans que s’utilitzin durant baralles. El disseny d’aquests dispositius i la periodicitat, gairebé setmanal, no és fútil. Els Mossos han detectat que molts incidents amb navalles i ganivets implicats, no únicament baralles o agressions, també amenaces o robatoris, es cometen en punts d’aquests districtes. En concret, en moments de molta aglomeració de gent jove quan arriba el cap de setmana i en llocs com parcs perifèrics on van sovint a passar la tarda i part de la nit, amb botellon esporàdic.
Precisament, un dels punts calents detectats per la policia catalana és el parc del Turó de la Peira. Allí s’estableixen controls als accessos habitualment els divendres i els dissabtes cap al vespre. Es tracta de dispositius conjunts, amb agents uniformats i de paisà, entre els Mossos i la Guàrdia Urbana, que després s’expandeixen a un patrullatge actiu a la nit per aquest barri. La intenció és evitar qualsevol tipus d’incident amb arma blanca a la zona.
Per part dels Mossos, en aquests dispositius hi solen intervenir agents de Seguretat Ciutadana i d’Ordre Públic, com unitats d’ARRO o de la Brigada Mòbil, que s’encarreguen dels registres. La presència d’aquestes unitats especialitzades, que van armades, reforça la seguretat en aquests controls. Els agents registren persones que poden ser sospitoses de portar aquest tipus d’arma. També s’han establert dispositius als parcs de Can Dragó i de la Pegaso. A més, es fan controls als accessos a les parades de metro pròximes, com Vilapicina i La Sagrera, així com en alguna zona de lleure i eixos comercials que poden estar molt freqüentats.
Prevenir incidents
La intenció és prevenir qualsevol tipus d’incident i acabar amb la sensació d’inseguretat que hi ha entre la població després que aquest maig s’hagin produït una dotzena d’atacs amb armes blanques a tot Catalunya, fins i tot amb morts i ferits. En aquest sentit, es van produir set atacs els primers dies del mes, que van deixar una morta a Esplugues i un mort al Raval, a més de set ferits. Malgrat que els Mossos van assegurar que es tractava de "fets puntuals", van decidir reforçar la seguretat a diversos carrers i places més freqüentats per consolidar la percepció de seguretat entre la població.
En els tres primers mesos del 2026, els incidents amb armes blanques a Catalunya s’havien reduït un 31,5% respecte al mateix període del 2025: van passar de 1.140 a 780, inclosos robatoris amb violència, baralles o lesions. També han baixat un 13% les armes blanques decomissades: han passat de les 2.440 el primer trimestre del 2025 a les 2.125 el 2026, segons dades dels Mossos d’Esquadra. La policia atribueix aquests descensos a la pressió del pla Daga.
El setembre del 2024 va ser quan els Mossos van donar un impuls al pla Daga, que va donar els seus fruits ja l’any passat. En tot el 2025 es van requisar 9.806 armes a Catalunya, una mitjana de 27 al dia. Va ser una xifra superior (un 6,3% més) a la del 2024, quan la policia en va trobar 9.220.
El que més requisa la policia són navalles, seguides de ganivets i matxets, tot i que els agents també han trobat punyals de menys d’11 centímetres de fulla i doble tall, espases, catanes, dagas i destrals ornamentals. I també estrelles ninja i bastons estoc. Segons fonts policials, la majoria d’aquestes armes es requisen en relació amb robatoris amb violència, seguit d’agressions, amenaces, exhibició pel carrer i baralles a l’espai públic.
