Els Mossos van dubtar d’Andic al dir que no va veure la caiguda
La policia ha corroborat que, si anava una mica per davant del seu pare o al costat, no és creïble que no veiés com es va precipitar el fundador de Mango.
Guillem Sánchez
Els Mossos van decidir arrestar Jonathan Andic dimarts per un conjunt de contradiccions i indicis que han portat els investigadors de la policia catalana a estar convençuts que va matar el seu pare empenyent-lo al buit durant el passeig que tots dos van fer en solitari el matí del 14 de desembre del 2024. Però les fonts consultades per EL PERIÓDICO remarquen que serà difícil demostrar-ho. En aquest procés judicial, per condemnar o absoldre l’hereu de Mango, resultarà fonamental situar el sospitós amb precisió en el moment del sinistre. Per ara, els Mossos han pogut corroborar que, si anava una mica per davant del seu pare o al seu costat –com ha dit en dues declaracions diferents–, no és versemblant que Jonathan no veiés com Isak va caure.
Poc després de la mort del seu pare, Jonathan va dir als Mossos d’Esquadra que, en el moment dels fets, ell anava caminant "quatre o cinc metres" per davant d’Isak. I que no va veure bé el que va passar. Jonathan va assegurar, segons recull la interlocutòria de la jutge Raquel Nieto Galván, que "mentre caminava va sentir un soroll de pedra caient, es va girar i únicament va veure un cos rodant entre els matolls, i va sentir un fort cop i un gemec de dolor del seu pare".
Aquesta primera declaració de Jonathan va ser "determinant" en aquest cas, remarquen les fonts policials. Per començar, perquè aquesta versió va poder ser desmuntada aviat gràcies al telèfon d’Isak Andic. En l’aixecament del cadàver d’Andic es va trobar el mòbil de l’amo de Mango als seus pantalons. És a dir, no tenia el telèfon a la mà quan va relliscar o va ensopegar –o va ser empès–. I a més, a l’analitzar-lo es va comprovar que l’empresari no estava fent cap fotografia del lloc on va morir. Les úniques imatges que hi havia a la seva galeria eren prèvies, fetes a l’inici del recorregut.
Però el més important per als agents de la Unitat d’Investigació de Martorell no va ser la contradicció del telèfon i les imatges, va ser que Jonathan afirmés que no havia vist amb claredat el que havia passat. Desplaçats fins al lloc dels fets, els investigadors es van adonar que si Jonathan era on afirmava ser hauria d’haver vist com el seu pare queia pel precipici.
Segona declaració
Jonathan Andic, el 30 de desembre del 2024, va ser citat per ampliar aquesta primera declaració. En aquesta ocasió, va concretar que el seu pare havia fet fotografies a l’inici del recorregut i no segons abans de caure, aspecte que els Mossos ja sabien. I, a diferència del dia 14, Jonathan no es va ubicar tan per davant d’Isak, sinó més a prop del seu pare. Jonathan va dir que caminava a prop d’ell perquè sempre parlaven quan passejaven.
També Jonathan va afirmar que no va veure bé el que li havia passat al seu pare. La jutge de Martorell crida l’atenció sobre aquest aspecte: "Respecte al fet que no va poder veure amb claredat, que va veure una ombra, és poc probable que si anaven caminant junts, no el veiés caure".
