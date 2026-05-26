Un nou incident químic a l'empresa Aqualimp de Manresa obliga a confinar un sector del polígon Bufalvent
Diverses persones estan sent ateses pel SEM amb símptomes de picor i irritació per l'incident, fruït d'una reacció en un contenidor que emmagatzema residus de piscines i clor
És el segon incident d'aquestes característiques en quinze dies en aquesta empresa
Andrea Izquierdo | Eduard Font Badia
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest matí per contenir una combustió química a l’empresa Aqualimp, situada al polígon de Bufalvent de Manresa. L’incident s’ha originat arran d’una reacció en un contenidor exterior que emmagatzemava residus de piscines i clor. Ha provocat un núvol tòxic de clor, que ha deixat nou persones ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i ha obligat a confinar preventivament un sector del polígon. Es tracta del segon accident químic registrat en aquesta indústria en només quinze dies.
Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 07.06 hores, al carrer de Ramon Farguell. Segons les primeres informacions, l’origen de l’incident hauria estat una reacció entre clor, material combustible i sorra a l’interior d’un contenidor de cinc tones. Això ha provocat una emissió de gasos tòxics “molt diluïda”, segons els Bombers, que ha generat una columna de fum d’uns quinze metres d’alçada. L'empresa es dedica a productes relacionats amb les piscines.
El dispositiu i confinament sectorial
Els Bombers encara treballaven a les deu del matí amb 17 dotacions, entre elles dos del GRIT (Grup de Riscos Tecnològics) per contenir la fuita. El cap de l'operatiu de Bombers, Ricard Costa, ha explicat que l'objectiu és sufocar la reacció química abocant guix al contenidor per evitar que el núvol tòxic s'expandeixi.
En aquest sentit, Protecció Civil ha demanat confinar totes les persones properes a l'empresa fins que la fuita quedi continguda. A més, s’ha avisat de la situació els municipis de Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara, al sud de Manresa -cap on bufa el vent-, perquè la valorin.
Dues hores clau
El dispositiu, explica, s'ha marcat dues hores clau: les 11 del matí i la 1 de la tarda. Fins a les 11, explica, "el vent és de component nord, molt suau i de fins a tres quilòmetres per hora". Serà a partir de llavors, començarà bufar cap al sud i el sud-est i pot acabar arribant als 10 quilòmetres cap a la 1". L'objectiu, per tant, és poder tenir sufocada la reacció abans de la tarda, per tal d'evitar que el núvol tòxic es dirigeixi cap a "les zones més poblades", és a dir, cap al centre de Manresa.
En aquest sentit, Costa recorda que el clor "és tòxic" i recomana que si algú presenta símptomes com picor o irritació, és clau que "es quedi a casa amb les finestres tancades".
9 persones afectades
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha assistit nou persones, de les quals tres han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Les altres sis persones no han requerit trasllat. Hi han treballat amb cinc ambulàncies i un equip conjunt amb els Bombers.
Segon accident en pocs dies
El d'aquest dimarts no ha estat l'únic accident registrat a Aqualimp de les darreres setmanes. Una altra fuita química va obligar a atendre 4 persones, que no van haver de ser traslladades a cap centre mèdic. L'incident també va deixar una gran columna de fum visible des de la llunyania.
