Procés judicial en marxa
Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
La defensa de Jonathan Andic té en el seu poder les imatges i estudia aportar-les a la causa
Anatomia de la caiguda d’Isak Andic: 5 factors clau explicats amb gràfics i vídeos
Marta Català
El fundador de Mango, Isak Andic, va caure a la seu de Mutua Universal a Barcelona tres mesos abans de la seva mort, que va tenir lloc el 14 de desembre del 2024, segons han informat a EL PERIÓDICO fonts pròximes a la investigació. Les circumstàncies que van envoltar la caiguda mortal que Andic va patir mentre feia un tomb amb el seu fill Jonathan, acusat d’homicidi, per la ruta de les Coves de Salnitre, a Collbató, són clau en aquesta causa. Es una ruta que hacen miles de personas y que no entraña ningún riesgo. L’empresari, de 71 anys, presumptament va ensopegar en l’únic punt del recorregut que comporta perill, un pas de 3 o 4 metres, estret i sense tanca, en el qual, si un perd l’equilibri lateralment cau sobre un pendent (un terraplè d’uns 4 metres d’ample) i pot acabar lliscant – si no aconsegueix aferrar-se a cap agafador – fins al precipici i caure per un barranc de 100 metres.
Segons ha pogut saber aquest diari, la seu de Mutua Universal, entitat que va ser presidida pel difunt Juan Echevarría, va ser l’escenari de la caiguda d’Andic mesos abans de la seva mort i les càmeres de seguretat van captar el moment de l’accident. Les imatges estan ara en poder de la defensa de Jonathan Andic, segons han confirmat a aquest mitjà fonts de la defensa que dirigeix el prestigiós advocat Cristóbal Martell.
Els Mossos d’Esquadra tenen constància de l’existència d’aquestes imatges i de la caiguda que Isak Andic va patir mesos abans de la seva mort.
¿Quï importància té per al cas aquesta caiguda d’Antic, tres mesos abans de morir? Pot ser rellevant per entendre el que va passar en un tram de Collbató que en principi no suposa cap perill. La defensa estudia incorporar el vídeo de les cambres de seguretat a la causa, tot i que no ha donat més detalls de l’assumpte.
La caiguda a la seu de Mutua Universal podria ser casual o podria indicar que el fundador de Mango no estava tan en forma com es pensava. Podria indicar una possible inestabilitat o algun tipus de patologia.
La jutge d’instrucció número 5 de Martorell que porta el cas, Raquel Nieto Galván, manté imputat Jonathan Andic per la mort del seu pare. En l’ordre de presó dictada contra ell, la magistrada parla de la zona de l’accident com un camí «que no presenta cap dificultat [...] excepte el punt en concret on es produeixen els fets».
En l’escrit, la jutge destaca que Andic va visitar el lloc dels fets fins en tres ocasions els dies 7, 8 i 10 de desembre abans de la mort i apunta una mala relació entre pare i fill i una «obsessió pels diners» de Jonathan Andic. Aquestes dades junta a un telèfon mòbil suposadament robat a l’Equador i contradiccions en la declaració del sospitós van ser per a la jutge indicis suficients per acusar-lo d’homicidi i ordenar presó sota fiança d’un milió d’euros. L’Andic la va pagar en tot just mitja hora.
La defensa de Martell ultima els detalls del recurs contra la interlocutòria de la jutge. El termini acaba aquest dimecres. Tractarà de desmuntar un a un els set indicis que enumera la magistrada com per exemple una possible contaminació en l’escena dels fets on apareix una empremta «deliberada», segons descriu la jutge basant-se en els informes dels Mossos.
