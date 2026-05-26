La trampa invisible del metro: xiclets al braille i obstacles al terra que deixen desorientades les persones cegues
Un gest quotidià pot convertir un trajecte senzill en una cursa d’obstacles
Una franja a terra, una placa en braille o una escala ben senyalitzada poden semblar detalls menors per a la majoria de passatgers. Per a una persona amb ceguesa o discapacitat visual, en canvi, poden ser la diferència entre moure’s amb autonomia o perdre’s enmig d’una estació.
A Espanya, l'ONCE tenia 71.444 persones afiliades a finals del 2024, totes amb ceguesa o deficiència visual greu. D’aquestes, un 13% presenten ceguesa total, un 82,3% tenen deficiència visual greu i un 4,7% una visió no quantificable. L’organització exigeix, per afiliar-se, una agudesa visual igual o inferior a 0,1 amb la millor correcció possible o un camp visual reduït a 10 graus o menys.
Néixer cec o perdre la vista amb els anys
No totes les persones cegues ho són des del naixement. Hi ha casos de ceguesa congènita, vinculada a causes genètiques o problemes durant el desenvolupament, però moltes persones perden visió al llarg de la vida per malalties oculars, accidents o patologies associades a l’edat.
Entre les causes més habituals hi ha el glaucoma, la degeneració macular associada a l’edat, la retinopatia diabètica, la miopia patològica, les cataractes greus o algunes malalties hereditàries de la retina. La mateixa ONCE recull serveis d’assessorament genètic per a persones amb patologies visuals hereditàries o congènites.
Quan el problema no és la ceguesa, sinó l’entorn
El vídeo de Guille Pelegrín, un jove cec que mostra com s’orienta per anar a treballar, posa imatges a una realitat que moltes vegades queda fora del debat públic. Les persones amb discapacitat visual memoritzen recorreguts, senten sons, segueixen textures amb el bastó i confien que els elements d’accessibilitat funcionin.
El problema arriba quan aquests elements fallen. Un objecte damunt del paviment podo tàctil, una moto mal aparcada, una paperera fora de lloc o una placa en braille mal col·locada poden trencar tot el recorregut. “És important que la gent no hi posi coses a sobre per què ens perdem o ens desubiquem”, explica el jove al vídeo.
El braille també falla: brutícia, xiclets i senyals mal posats
El cas més cridaner és el del braille. En moltes estacions, edificis públics, ascensors o escales, aquestes indicacions haurien d’ajudar les persones cegues a saber on són i cap a on van. Però, segons denuncia Pelegrín, no sempre es poden llegir.
“Moltes vegades aquí hi enganxen xiclets; per tant, si us plau, no hi enganxeu xiclets perquè després no puc llegir”, reclama. I encara hi afegeix un problema més greu: “Hi ha vegades que el braille no l’ha posat una persona cega i està del revés”.
Aquest detall resumeix una crítica de fons: no n’hi ha prou amb instal·lar braille, franges tàctils o cartells accessibles. Cal fer-ho bé, revisar-ho i comptar amb persones cegues en el disseny i la comprovació dels espais.
Administracions i empreses: accessibilitat real, no només decorativa
La llei ja reconeix el dret a l’accessibilitat universal. El Reial decret legislatiu 1/2013 regula els drets de les persones amb discapacitat, i el Reial decret 193/2023 fixa condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació en béns i serveis a disposició del públic.
Però la realitat quotidiana mostra que encara hi ha una distància important entre la norma i el carrer. Les administracions han de garantir voreres, transports, edificis, escoles, hospitals i oficines realment accessibles. I les empreses privades també han d’assumir que l’accessibilitat no és un extra, sinó una obligació i una forma bàsica de respecte.
Un exemple de superació que també és una denúncia
La història de Guille Pelegrín funciona com a exemple d'autonomia, però també com una advertència. Les persones cegues no demanen compassió: demanen poder moure’s, estudiar, treballar, comprar, entrar en un edifici o agafar el transport públic sense dependre sempre d’algú.
La superació personal existeix, però no pot servir d’excusa perquè l’entorn continuï fallant. El repte no és només que una persona cega aprengui a orientar-se millor. El repte és que el país deixi de posar-li obstacles.
