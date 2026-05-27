Barcelona ampliarà el bus exprés X1 fins a la Diagonal
L’aposta de l’Ajuntament és convidar els usuaris del bus interurbà de la primera corona a pujar al vehicle exprés a l’entrada a la ciutat.
Glòria Ayuso
La línia de bus exprés X1 que connecta les Glòries amb Francesc Macià ampliarà el seu recorregut a partir del 20 de setembre fins a Zona Universitària. La línia incorporarà parades a Maria Cristina, Palau Reial, Zona Universitària i finalitzarà el trajecte als jardins Torre Melina. El nou recorregut permetrà donar servei al campus universitari, als nous pols d'activitat econòmica i equipaments sanitaris, "una zona clarament en desenvolupament de cara al futur", ha explicat la primera tinenta d'alcalde d'Urbanisme i Mobilitat i presidenta de TMB, Laia Bonet.
L'associació Promoció del Transport Públic (PTP), que va reclamar a principis d'any aquesta ampliació, ha valorat que permetrà crear nous enllaços amb totes les línies de bus exprés de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat que arriben a Diagonal, així com amb la línia L3 del metro. Els usuaris havien reclamat també més freqüència de passada. La línia sumarà dos autobusos més al servei, procedents d'unitats que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) té en reserva, de manera que la freqüència serà la mateixa que en l'actualitat.
Reforç triple
Bonet ha avançat a més que, tal com ja va apuntar al gener, aquest mateix any entraran en servei tres noves línies de bus exprés que connectaran els extrems de la ciutat amb el centre. A la nova línia que habilitarà entre la Marina del Prat Vermell i el centre a través del Morrot, passant pel litoral, s'hi sumaran dos més que connectaran el corredor de la Meridiana també amb el cor de la ciutat.
Amb aquesta oferta, es tracta que els usuaris de línies procedents de la primera corona metropolitana tinguin opció de baixar del bus interurbà a l'entrada a la ciutat i pujar a un altre bus de TMB que els transporti cap al seu destí final de forma ràpida. L'ajuntament reafirma d'aquesta forma la seva aposta que intenta evitar que els autobusos interurbans vagin fins al centre i afegeixin pressió als carrers de la ciutat.
El bus exprés de TMB recorre distàncies considerables dins de la ciutat amb menys parades i, per tant, amb una velocitat comercial més gran. D'aquesta manera, es proposa oferir més opcions de transport per entrar a Barcelona i evitar l'acumulació d'usuaris actual en determinades parades als accessos, especialment on hi ha intercanvi amb estacions de metro com Fabra i Puig, que no està dimensionada per al volum d'usuaris, que es va disparar a principis d'any. "Ens ajuda a oferir servei d'entrada a Barcelona i, per tant, a poder ampliar l'oferta de transport públic per entrar a Barcelona des de fora. És una millora sens dubte per poder arribar més al centre de la ciutat d'una manera ràpida", ha explicat Bonet.
Model d’èxit
Per Bonet, l'opció de reforçar el bus exprés es fonamenta en l'èxit dels gairebé cinc anys des que es va posar en marxa aquesta nova modalitat de transport. El bus exprés "realment és una invitació per als qui disposen d'aquest servei a deixar el cotxe a casa i utilitzar el transport públic", ha afirmat.
La primera línia que es va posar en marxa, la X1, per creuar Glòries amb Francesc Macià, suma 4,5 milions de validacions. La següent va ser la X2, que des de la tardor del 2024 connecta en 25 minuts el Prat amb la plaça Espanya de Barcelona, i suma 1,6 milions de validacions.
