La vaga de docents talla totalment la ronda Litoral a Barcelona i col·lapsa diversos trams de l’AP-7

Última hora de la vaga de docents a Catalunya aquest dimecres

Uns docents tallen l’AP-7 a la Roca. / Jordi Pujolar / ACN

Barcelona torna a patir aquest dimecres un dia complicat a les carreteres per les mobilitzacions del professorat català, en aquesta quarta jornada de vaga del curs en què han tallat algunes carreteres clau. En conseqüència, s’estan formant llargues cues de vehicles i conductors atrapats sota un sol que castiga en aquest dimecres especialment calorós.

A Barcelona, la Ronda Litoral es manté tallada a l’altura del port en els dos sentits per la manifestació principal. El Servei Català de Trànsit informa que s’estan fent desviacions per la sortida 22 cap al Llobregat i per la sortida 13 en direcció al Besòs, però el tràfic continua molt afectat i hi ha retencions entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat, i també des de Zona Franca cap al port en sentit Besòs.

Fora de la capital catalana, la situació tampoc millora. L’autopista AP-7 presenta diversos talls per manifestacions en diferents punts del territori: a la Roca del Vallès en els dos sentits, entre Vila -seca i el nord també en els dos sentits, al Vendrell en sentit sud, a Vilablareix en sentit nord i a Sant Julià de Ramis en sentit sud. Una combinació que està complicant notablement la mobilitat a l’autopista.

Darrere d’aquest nou dia de protestes hi ha el conflicte obert entre els docents i el Govern. El professorat reclama millores salarials i més inversió a l’escola pública, en un pols que es manté viu després de mesos de tensió. Aquesta és ja la quarta jornada de vaga del curs.

La reunió de negociació d’aquest dimarts va acabar sense acord, tot i que amb alguns moviments: la conselleria va plantejar crear un nou complement salarial per a tot el professorat i recuperar els anomenats «estadis», un plus que ja existia. Tot i així, els sindicats consideren que no és suficient i han demanat que la vaga d’aquest dimecres torni a ser «històrica» per reforçar la seva posició a la taula de negociació. Està prevista una nova reunió sindical a les 15.00 hores.

