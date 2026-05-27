Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
marihuana Gironavagues docentsmort Begurcatalà GironaGirona FCJuana Camilión
instagramlinkedin

"Al dol s’hi afegeix conviure amb la més greu, i infundada acusació"

Jonathan Andic, fill d’Isak Andic. | EFE

Jonathan Andic, fill d’Isak Andic. | EFE

P. C.

Barcelona

Jonathan Andic sent "dolor", "impotència", "frustració" i "tristesa" davant el caire que va prendre la seva vida la setmana passada. Els Mossos d’Esquadra el van detenir dimarts acusat de l’homicidi del pare. Sense aquest marc no s’entén que l’acusat ahir anunciés que s’aparta temporalment de les seves funcions a Mango, amb una carta en què també s’esplaia sobre com es troba després del que ha passat.

L’Andic fill assegura escriure aquest text "des del dolor, la impotència i la frustració" de trobar-se, diu, "davant un relat de presumpta culpabilitat que no respon a la realitat". "Fa uns 17 mesos vaig perdre el pare, en unes circumstàncies profundament doloroses per a mi, la meva família i el nostre entorn pròxim", introdueix el mateix. "A aquest dol s’hi ha afegit el fet d’haver de conviure amb la més greu, injusta i infundada acusació que pot recaure sobre una persona", prossegueix.

Notícies relacionades

"Vull expressar amb el cor que he estimat i estimo profundament els meus, i d’una manera molt especial el pare. Vam viure plegats molts moments feliços, entranyables i plens d’afecte", aprofundeix Andic fill. "Com passa en tantes famílies, també hem tingut moments difícils i complexos, que vam superar amb gran esforç, generositat i ajuda", reconeix. "L’amor, el respecte i el vincle que sempre hem sentit formen part de l’ADN de la nostra família, com saben aquells que ens coneixen bé", afegeix. A continuació, lamenta que s’hagi estès un "relat públic amb una visió parcial, descontextualitzada i tergiversada" que considera que ha creat una "percepció de culpabilitat aliena a la realitat". En aquest sentit, Jonathan Andic admet que desmuntar aquesta visió "exigirà temps, esforç i una dedicació intensa". Per això ha decidit apartar-se del lloc que ocupava en el consell d’administració de Mango, el de vicepresident.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents