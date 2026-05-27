"Al dol s’hi afegeix conviure amb la més greu, i infundada acusació"
P. C.
Jonathan Andic sent "dolor", "impotència", "frustració" i "tristesa" davant el caire que va prendre la seva vida la setmana passada. Els Mossos d’Esquadra el van detenir dimarts acusat de l’homicidi del pare. Sense aquest marc no s’entén que l’acusat ahir anunciés que s’aparta temporalment de les seves funcions a Mango, amb una carta en què també s’esplaia sobre com es troba després del que ha passat.
L’Andic fill assegura escriure aquest text "des del dolor, la impotència i la frustració" de trobar-se, diu, "davant un relat de presumpta culpabilitat que no respon a la realitat". "Fa uns 17 mesos vaig perdre el pare, en unes circumstàncies profundament doloroses per a mi, la meva família i el nostre entorn pròxim", introdueix el mateix. "A aquest dol s’hi ha afegit el fet d’haver de conviure amb la més greu, injusta i infundada acusació que pot recaure sobre una persona", prossegueix.
"Vull expressar amb el cor que he estimat i estimo profundament els meus, i d’una manera molt especial el pare. Vam viure plegats molts moments feliços, entranyables i plens d’afecte", aprofundeix Andic fill. "Com passa en tantes famílies, també hem tingut moments difícils i complexos, que vam superar amb gran esforç, generositat i ajuda", reconeix. "L’amor, el respecte i el vincle que sempre hem sentit formen part de l’ADN de la nostra família, com saben aquells que ens coneixen bé", afegeix. A continuació, lamenta que s’hagi estès un "relat públic amb una visió parcial, descontextualitzada i tergiversada" que considera que ha creat una "percepció de culpabilitat aliena a la realitat". En aquest sentit, Jonathan Andic admet que desmuntar aquesta visió "exigirà temps, esforç i una dedicació intensa". Per això ha decidit apartar-se del lloc que ocupava en el consell d’administració de Mango, el de vicepresident.
Subscriu-te per seguir llegint
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- Carta d'un lector: 'Això no és una reducció: és carregar-se directament el negoci
- Foc nou al Girona
- El barri de Santa Eugènia de Ter supera el 50% de població nascuda fora d'Espanya per primer cop
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit