Els Mossos creuen que Jonathan i Isak Andic van forcejar abans de caure
La policia es basa en una empremta trobada al lloc, que asseguren que és de l’empresari, punt que la defensa rebatrà. La sospita sobre el fill va començar quan va confondre l’emplaçament en què havia aparcat el dia de la mort del seu pare.
Germán González
La jutge de Martorell té a sobre de la taula diversos indicis que apuntarien que la mort d’Isak Andic, fundador de Mango, podria ser "no accidental" i que hi hauria "una participació activa i premeditada de Jonathan Andic". Els Mossos d’Esquadra van més enllà i creuen que hi va haver un forcejament entre pare i fill davant el punt de la ruta de Collbató pel qual va caure Isak Andic des d’una altura de 120 metres.
Els agents es basen en els informes tècnics presentats per la Unitat de Muntanya de la policia catalana, que "descarten pràcticament que la caiguda fos producte d’una relliscada o d’una ensopegada", segons va indicar la jutge en la seva ordre de presó amb fiança. Per fer-ho, els agents han examinat fins al mil·límetre la zona de la caiguda, així com l’empremta trobada en aquest punt, tant la profunditat com la posició. La seva conclusió és que la marca la va deixar Isak Andic abans de caure al barranc i que, per les seves característiques, sembla producte d’un suposat forcejament.
Per la seva banda, els advocats de Jonathan Andic, encapçalats pel penalista Cristóbal Martell, també presentaran un informe pericial sobre la caiguda i les empremtes trobades a prop del lloc dels fets, i sobre si aquestes marques són compatibles amb les ferides que presentava el cadàver.
Per arribar a les seves conclusions, la policia ha usat una de les sabates esportives que portava aquell dia l’empresari per recrear l’empremta. En aquest sentit, els agents remarquen que, per la profunditat de la marca, es correspondria més amb una refregada contra el terra "en tots dos sentits (endavant i enrere)" i durant més estona que la que dura una relliscada i prou, que seria més superficial. Per aquesta raó, creuen que la trepitjada seria de l’empresari i que l’hauria deixada marcada en un suposat forcejament.
No obstant, per a la defensa de Jonathan Andic, l’empremta no és un element clau, ja que remarquen que per aquest mateix escenari van passar diverses persones el matí del 14 de desembre del 2024, quan va passar la caiguda, i les marques podrien pertànyer a algun d’aquests.
10 simulacres
Els informes tècnics fotogràfics entregats per la Unitat de Muntanya van ser fets el mateix 14 de desembre i el 10 de febrer. En les imatges recollides es podia apreciar un detall del suposat punt d’inici de la caiguda, amb una "possible relliscada", i la jaqueta del difunt més avall, en un desnivell de quatre metres d’ample una mica relliscós que acaba en una obertura entre la brossa des de la qual s’accedeix al precipici.
La policia va fer fins a 10 simulacres, tant de la caiguda com de la trepitjada. Juntament amb els dubtes sobre l’empremta, van concloure que es tracta d’"un camí que no presenta cap dificultat i que no requereix un calçat específic" i que l’únic punt amb "una exposició de caiguda" és per on es va precipitar el fundador de Mango.
Un altre dels elements que van cridar l’atenció dels investigadors van ser les contradiccions en els detalls que va mantenir Jonathan Andic en les dues declaracions: la del 14 de desembre –poc després del succés, en estat de xoc– i la del 31 de desembre, dues setmanes després dels fets. Entre l’una i l’altra va confondre l’aparcament en què havia deixat el cotxe, cosa que va fer saltar les alarmes dels agents. A la zona hi ha dues zones d’aparcament: una a prop de les coves de Salnitre que no sempre és oberta, perquè s’han registrat esllavissades de roca, i una altra més avall, a prop de Collbató. El primer aparcament es troba a 20 minuts a peu des del lloc de l’accident.
Aquesta confusió va portar la policia a examinar la tecnologia interna del vehicle per concloure que, "prèviament al dia dels fets, ja havia anat al mateix lloc". En la declaració del 31 de desembre, Jonathan va admetre que havia anat a revisar el sender una vegada uns "15 dies abans" de la caiguda. Els Mossos, però, van constatar que hi havia anat tres vegades: els dies 7, 8 i 10 de desembre.
A banda d’això, els investigadors també van examinar els sistemes de control de les zones de baixes emissions de Barcelona per saber els dies en què l’acusat havia sortit amb el cotxe, alhora que van revisar les càmeres de videovigilància "del trànsit a la localitat de Collbató". En aquest sentit, fonts de la defensa de Jonathan Andic mantenen que va anar dues vegades (no tres) a Montserrat per preparar l’excursió amb el pare perquè volia reconciliar-s’hi i volia descartar problemes al sender.
Subscriu-te per seguir llegint
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- Carta d'un lector: 'Això no és una reducció: és carregar-se directament el negoci
- Foc nou al Girona
- El barri de Santa Eugènia de Ter supera el 50% de població nascuda fora d'Espanya per primer cop
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit